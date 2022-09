El dólar “blue” cortó la racha de bajas, subió un peso y cerró en $273

El dólar blue cortó hoy la racha de caídas y cerró en $273 en la punta vendedora, seguido de un rebote de los tipos de cambio financieros, mientras que el Banco Central (BCRA), volvió a sumar US$ 180 millones a las reservas.El dólar paralelo avanzó $1, después de tres ruedas a la baja, respecto de la anterior rueda y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista llegó al 91,4%.El BCRA continuó con las compras de dólares para sus reservas y logró un saldo a favor de US$ 180 millones tras su intervención cambiaria, en una jornada en la que el sector del agro ingresó al mercado oficial de cambios alrededor de US$ 293 millones.La autoridad monetaria acumula cerca de US$ 1.400 millones desde la implementación del dólar-soja y espera esta semana llegar a un refuerzo de US$ 2.000 en sus reservas.Los tipos de cambio financieros rebotaron levemente y el Contado con Liquidación, operado con el Global 2030, cerró en $282,80, aumentó casi dos pesos respecto del cierre de ayer y la brecha con el oficial alcanzó al 98%.El MEP o dólar bolsa, también valuado con el Global 2030, avanzó dos pesos y cotizó a $273,53 y el spread con el oficial llegó al 92%.Desde la implementación del dólar-soja, se generaron expectativas positivas en el mercado cambiario, que provocaron por la baja del dólar paralelo y de los dólares financieros que la brecha cambiaria con el dólar oficial se mantenga por debajo del 100%, según los especialistas del mercado.El dólar sin los impuestos subió $1,01 a $149,53 para la venta, según el promedio que surge de los bancos del sistema financiero y en el Banco Nación el billete minorista avanzó $1,25 a $148,75.El ahorro o dólar solidario, que incluye los impuestos subió $1,67 hasta los $246,72, mientras que el turista o tarjeta avanzó 18 centavos a $261,68 y el mayorista, que regula el BCRA, aumentó 32 centavos a $142,60 para la venta.Las criptomonedas se desploman hasta 10% tras por el dato de inflación de Estados unidos que marcó un 8,3% interanual en agosto, por encima de lo previsto.El Bitcoin se hundió un 6%, Terra Clasic cae 10%, seguido de Uniswap con una baja del 8%, Avalanche 8%, Polkadot y Cardano 7% y Ethereum cayó 9%.