El precio de la soja avanzó $1.500 en Rosario en el inicio de la semana

Por la soja con descarga inmediata y para las fijaciones de mercadería los ofrecimientos se ubicaron en $70.000 la tonelada, lo que implicó un alza de $1.500 respecto al cierre del viernes.



En tanto, el maíz con entrega inmediata permaneció sin cambios en US$ 230 por tonelada, mientras que la entrega contractual cayó US$ 5 hasta los US$ 225. Luego, las descargas de mercadería en octubre, noviembre y diciembre se pactaron a US$ 245, un incremento de US$ 10 entre ruedas en las tres posiciones.



Asimismo, el tramo febrero-abril 2023 se ubicó en US$ 240, sin variaciones en relación con el cierre del viernes; mayo cerró estable en US$ 235; junio permaneció en US$ 220; y julio estable en US$ 215 por tonelada.



Por otro lado, el trigo con descarga contractual se negoció a US$ 280 por tonelada, sin cambios con relación al cierre del pasado viernes.



Por último, el girasol disponible se mantuvo en los US$ 480 por tonelada, mientras que el tramo diciembre-marzo del 2023 permaneció estable en US$ 450.