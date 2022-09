Banco Central prorrogó hasta fin de año el sistema de pagos de importaciones

El Banco Central (BCRA) prorrogó hasta el 31 de diciembre próximo la distribución del cupo mensual vigente para importar y la obligatoriedad de financiar a 180 días las importaciones que se cursan a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) categoría B.



De esta manera, el Banco Central extendió hasta fin de año el mecanismo para importar que había establecido a fines de junio a través de la Comunicación A 7532, con la que amplió el sistema de financiación de importaciones a las realizadas bajo Licencia No Automática y a la importación de servicios.



Tras aquel anuncio, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, había señalado que la medida buscaba "sostener el crecimiento económico y el desarrollo de las pymes evitando maniobras especulativas sobre las importaciones".



De esa forma, las pequeñas y medianas empresas quedaron exceptuadas de las exigencias vigentes de financiar sus importaciones por un incremento de 15% respecto al año anterior, con un límite de hasta US$ 1 millón.



Asimismo, las SIMI categoría A mantuvieron el acceso al mercado de cambios por el equivalente al promedio mensual de importaciones de 2021 más 5% o de 2020 más 70%.



Por su parte, se fijó que las SIMI categoría B, correspondientes a las licencias no automáticas, podrán acceder al mercado a partir de 180 días del despacho a plaza.



También se dispuso en aquel momento, en coordinación con el entonces Ministerio de Desarrollo Productivo, ampliar las posiciones arancelarias de bienes equivalentes a los producidos en el país que tendrán acceso al mercado a partir de 180 días y la de bienes suntuarios que podrán acceder a partir de los 360 días.



En cuanto a las importaciones de servicios, se equipararon en el tratamiento a la de bienes permitiendo el acceso al mercado por el mismo monto que en 2021 y en caso de superar el importe el saldo a 180 días.