Gobierno trabaja con empresas para implementar Precios Cuidados en industrias

El secretario de Comercio Interior y Exterior, Matías Tombolini, trabaja en diversos cambios para la renovación de Precios Cuidados a partir de octubre. Volverá a un esquema de 2014 de su antecesor Augusto Costa, donde había listados de productos con precios regulados para los supermercados, pero también para la industria. Según pudo averiguar este diario, los fabricantes están de acuerdo. A cambio, habrá menos ítems regulados y con mayores subas.



En una entrevista televisiva, Tombolini anticipó uno de los nuevos cambios de Precios Cuidados: “En la nueva versión vamos a hablar de precios de salida de fábrica, de precios mayoristas y de precios de venta al público, porque necesitamos toda la cadena comercial”. Luego de una inflación de alimentos del 6% para julio, agosto se encamina a cerrar en 6,3% para ese rubro, según anticipó la consultora LCG.



Ante la consulta de Ámbito a las más altas fuentes de la Coordinadora de Industrias Alimenticias (Copal), hay acuerdo para avanzar en este sentido. “Hoy no existe esto y sería bueno, porque va a reflejar mejor lo que pasa a la salida de las fábricas, y que después se encuentre bien de dónde vienen los aumentos, porque en el medio hay muchos intermediarios”, contaron.



Precios Cuidados se renueva en octubre pero las clásicas reuniones entre las alimenticias y los equipos técnicos de la Secretaría de Comercio ya arrancaron. Según fuentes oficiales, de momento son “reuniones preliminares”. Por su parte, el lunes que viene habrá una reunión entre las distintas empresas nucleadas en Copal para pasar en limpio estos encuentros y fijar una postura en cuanto a reclamos y pedidos.



En la misma línea de retomar el “plan Augusto Costa”, Tombolini les anticipó a los empresarios nuevos cambios en Precios Cuidados, que los fabricantes ven con buenos ojos. Habrá menor cantidad de productos regulados: en la actualidad hay más de 1.000, tres veces más que cuando asumió el Gobierno en 2019, bajo la gestión de Paula Español, mano derecha de Costa durante el último gobierno de Cristina Kirchner.



En un almuerzo que mantuvo Tombolini con la Copal hace dos semanas, les anticipó que habrá menor cantidad de productos, y que deberán ser de primeras marcas, para que sean “una referencia”, a la vez que se garantice el abastecimiento. Por otro lado, el funcionario les dijo que habilitará mayores subas a los productos regulados, con el “compromiso” de que no haya fuertes subas de los que quedan por fuera de Precios Cuidados.



Por otro lado, este miércoles Tombolini les pidió “colaboración” en cuanto a precios a los industriales de la Unión Industrial Argentina (UIA). Según contaron a Ámbito, los empresarios consideran que lo que “enfriará” los precios será la desaceleración de la actividad y del consumo, “que ya se empieza a sentir”. Además, le transmitieron a Tombolini que ayudará a contener los precios tener “certidumbre” sobre el acceso al dólar oficial para las importaciones.



Sobre ese punto, Tombolini les pidió la planificación de necesidad de dólares para lo que resta del año y de 2023, y se comprometió a atender los casos críticos. La mirada de la actual gestión económica que encabeza Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía es la de lograr acuerdos y que se cumplan. Tombolini anticipó que estarán convocando a las cadenas de valor para evaluar precios, desde los productores de insumos hasta los bienes finales.



“Nosotros nos sentamos a conversar con las empresas, intentamos tocar la fibra que más les duele, que es la ganancia más que la multa. Mirar cuánto están pagando por sus importaciones, y a cuánto están vendiendo su mercadería les duele mucho más...”, aseguró Tombolini en declaraciones televisivas. Para evitar esta práctica, que la calificó como un “abuso”, es que Economía trabaja con AFIP y Aduana en un sistema de trazabilidad de las importaciones.



Según un informe del centro de estudios Cifra que llegó al Gobierno, la industria fue el sector de “mayor recuperación de los márgenes de ganancia (del 27,2% al 36,2% del valor agregado industrial entre el primer trimestre de 2017 y mismo período de 2022), así como una superior caída en la participación de los trabajadores (de 51,9% del valor agregado industrial al 36% entre esos respectivos períodos). El mismo informe da cuenta que una de las empresas alimenticias más importantes del país, que en 2017 registró una pérdida contable del -3,1%, tuvo en la primera mitad de 2022 una utilidad neta del 11,1% de sus ventas. El futuro del aceite El último acuerdo de precios que renovó Tombolini es para el aceite. Este mes, el fideicomiso privado que tiene el sector para subsidiar los precios del consumo local se quedó sin el crédito pactado a principios de 2022. Sin embargo, este jueves, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) informó que para septiembre “la industria se comprometió a abastecer con 29 millones de litros de aceite de girasol y aceite mezcla, a precios subsidiados”. Sobre qué pasará a partir de octubre, no hay previsiones: “Un mes en Argentina es largo plazo”, comentó una fuente del sector. Hay molestia en Ciara, debido a que los precios a la salida de fábrica pactados son de $252 para la botella de 1,5 litros de aceite de girasol. En julio, según el INDEC, el valor de ese mismo producto para el consumidor fue de casi el doble: $487,16, según la publicación del IPC.