Sigue el conflicto del neumático: el gremio anunció otro paro para este viernes

El gremio que lidera Alejandro Crespo sostuvo que adoptó la medida "en defensa irrenunciable a que en cada mesa de negociación no se ignoren los intereses del conjunto de los compañeros del neumático".



Por su parte, el Ministerio de Trabajo fijó una nueva audiencia entre las partes para el lunes próximo a las 11.



"En Pirelli Neumáticos paro de actividades sin presencia en planta el día viernes 9 de septiembre de 2022 a partir del inicio del horario de tareas del turno noche y hasta el comienzo del horario del turno mañana el sábado 10", detalló el Sutna en un comunicado.



Para Bridgestone se definió lo mismo, mientras que en Fate será el viernes "a partir del inicio del horario de tareas del turno mañana y hasta el comienzo del horario del turno tarde del mismo día".



"La extensión del conflicto se debe a la falta de intención de las patronales de llevar adelante negociación alguna, posición que ha sido respondida por los trabajadores mediante una firme unidad", se quejó el gremio durante la audiencia.



Y lamentó: "La gran cantidad de medios nacionales que mencionan en forma constante el conflicto de las paritarias del neumático, así como la falta de cubiertas, muestra a las claras lo incomprensible de la posición intransigente de las patronales, cuando tienen un momento de tanta ventaja económica, con materia prima comprada a dólar oficial, precios internacionales en las ventas, incentivos a la exportación, etc etc.".



Por su parte, los representantes de las empresas del sector ratificaron la propuesta salarial "consistente en un quinto tramo de ajuste del 16% para la revisión salarial 2021/2022 aplicable sobre el valor de los salarios vigentes al 01/07/2021", que es rechazada por el SUTNA por "insuficiente".



NA