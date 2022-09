El dólar “blue bajó y cerró en $ 280: el Banco Central compró us$ 426 millones

El dólar paralelo operó hoy a la baja y cerró en $280 en la punta vendedora, mientras que avanzaron los tipos de cambio financieros y el Banco Central (BCRA), volvió a acumular reservas por tercera jornada consecutiva.El blue perdió este jueves cuatro pesos y la brecha con el tipo de cambio oficial volvió a quebrar el techo del 100% y se ubicó en 89,05%.En las dos ruedas anteriores el dólar informal había repuntado $14, luego de desplomarse $20 en las dos ruedas previas.El mercado marginal mostró hoy una alta volatilidad y la moneda marginal operó en gran parte de la rueda a $ 279, pero volvió a caer tras dos jornadas en alza. El blue bajó 1,41% y cerró el día a $280,00.Tras el lanzamiento del tipo de cambio oficial de $200 para la liquidación de la cosecha de soja durante septiembre, el BCRA compró hoy US$ 426 millones en el mercado de cambios y acumuló US$ 860 millones en tres días.Fuentes del BCRA destacaron que por operaciones con el dólar soja se registraron ventas por US$ 623 millones y suman en la semana US$ 1.408 millones.El dólar sin impuestos subió 47 centavos a $148,15 para la venta, según el promedio que surge de los bancos de la city porteña y en el Banco Nación trepó 50 centavos a $147,50.El ahorro o dólar solidario, que incluye los impuestos, subió 78 centavos a $244,45.y el turista o tarjeta ganó 82 centavos a $259,26.El dólar mayorista, que regula el BCRA, avanzó 35 centavos hasta los $141,15 para la punta vendedora.Entre los tipos de cambio financieros el dólar Contado con Liquidación, operado con el Global 2030, subió $2,7 o 1% a $283,53 para la venta y la brecha con el oficial se ubicó en el 101%.El MEP o dólar bolsa, también valuado con el Global 2030, avanzó un 1,4%, hasta los $272,47 y la diferencia con el oficial llegó al 92,8%.