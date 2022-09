AFIP puso bajo la lupa a monotributistas que compraron entradas para Qatar

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comprobó que 541 monotributistas adquirieron entradas para ir a ver a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, y que 151 de ellos no poseen ingresos que puedan justificar la compra de esos tickets.



A 73 días del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA, el organismo que encabeza Carlos Castagneto puso la lupa sobre aquellos monotributistas que compraron tickets para viajar a Qatar a ver los partidos del equipo que dirige Lionel Scaloni, y en particular sobre 28% de ellos, que no cuentan con ingresos adicionales a las actividades adheridas en el citado régimen impositivo.



A través de los análisis de las alertas originadas en la matriz de riesgo de la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) y de la Dirección General Impositiva (DGI), la AFIP analiza la situación fiscal de 151 contribuyentes inscriptos en las categorías "A" y "B" del Monotributo, las más bajas del mismo, y que ya se aseguraron sus lugares para ver los partidos que Argentina disputará en la primera fase.



En este sentido, la AFIP continuará realizando controles, cruzando información con las agencias de turismo para detectar quienes compraron pasajes o paquetes para asistir al Mundial de Qatar 2022; con la Dirección de Migraciones, para verificar quiénes viajaron a ese evento deportivo, y con las tarjetas de crédito, para verificar los gastos realizados en Qatar en los días previos al inicio de la Copa del Mundo y durante el desarrollo de la competencia.