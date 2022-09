Cronogramas de Anses para septiembre: pagan desde hoy jubilaciones y AUH

Los jubilados y pensionados con DNI finalizado en 0 y cuyos haberes no superen los $ 48.729 podrán cobrar hoy el beneficio correspondiente a septiembre en las sucursales bancarias por ventanilla.



También hoy cobran los beneficiarios de las asignaciones familiares y las universales por Hijo (AUH) con documentos finalizados en 0, todas con tarjeta de débito, indicó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).



La Anses recordó que, si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI. CRONOGRAMAS COMPLETOS Fechas de cobro de jubilados y pensionados con haberes inferiores a $48.729



DNI terminados en 0: jueves 8 de septiembre



DNI terminados en 1: viernes 9 de septiembre



DNI terminados en 2: lunes 12 de septiembre



DNI terminados en 3: martes 13 de septiembre



DNI terminados en 4: miércoles 14 de septiembre



DNI terminados en 5: jueves 15 de septiembre



DNI terminados en 6: viernes 16 de septiembre



DNI terminados en 7: lunes19 de septiembre



DNI terminados en 8: martes 20 de septiembre



DNI terminados en 9: miércoles 21 de septiembre





Fechas de cobro de jubilados y pensionados con haberes superiores a $48.729



DNI terminados en 0 y 1: jueves 22 de septiembre



DNI terminados en 2 y 3: viernes 23 de septiembre



DNI terminados en 4 y 5: lunes 26 de septiembre



DNI terminados en 6 y 7: martes 27 de septiembre



DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de septiembre





El cronograma de pago completo de AUH



DNI terminados en 0: jueves 8 de septiembre



DNI terminados en 1: viernes 9 de septiembre



DNI terminados en 2: lunes 12 de septiembre



DNI terminados en 3: martes 13 de septiembre



DNI terminados en 4: miércoles 14 de septiembre



DNI terminados en 5: jueves 15 de septiembre



DNI terminados en 6: viernes 16 de septiembre



DNI terminados en 7: lunes19 de septiembre



DNI terminados en 8: martes 20 de septiembre





Cronograma de pago completo de AUE



DNI terminados en 0: viernes 9 de septiembre



DNI terminados en 1: lunes 12 de septiembre



DNI terminados en 2: martes 13 de septiembre



DNI terminados en 3: miércoles 14 de septiembre



DNI terminados en 4: jueves 15 de septiembre



DNI terminados en 5: viernes 16 de septiembre



DNI terminados en 6: lunes19 de septiembre



DNI terminados en 7: martes 20 de septiembre



DNI terminados en 8: miércoles 21 de septiembre



DNI terminados en 9: jueves 22 de septiembre



Pensiones no Contributivas



DNI terminados en 0 y 1: jueves 1 de septiembre



DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de septiembre



DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de septiembre



DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de septiembre



DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de septiembre





Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad



DNI terminados en 0 y 1: viernes 9 de septiembre



DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de septiembre



DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de septiembre



DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de septiembre



DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de septiembre



Las asignaciones de pago único de la primera quincena de este mes se pagan entre el 5 de septiembre y el 12 de octubre 2022. En tanto, las de la segunda quincena se pagan entre el 21 de septiembre y el 12 de octubre.



Las asignaciones de pensiones no contributivas de este mes se pagan entre el 8 de septiembre y el 12 de octubre de 2022.





Prestación por Desempleo



DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de septiembre



DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de septiembre



DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de septiembre



DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de septiembre



DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de septiembre