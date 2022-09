La industria volvió a caer en julio: se retrajo 1,2% mensual

La industria se retrajo 1,2% mensual en la serie desestacionalizada respecto de junio, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Por su parte, el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,4% respecto al mes anterior. Esto sucede tras el crecimiento de junio y la caída de mayo.



Así, el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) muestra una suba de 5,1% respecto a igual mes de 2021. Por su parte, en el acumulado enero-julio de 2022 presenta un incremento de 5,8% respecto a igual período de 2021.



En julio de 2022, 15 de las 16 divisiones de la industria manufacturera presentaron subas interanuales. En orden de su incidencia en el nivel general, se registraron incrementos en “Maquinaria y equipo”, (+21,1%); “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, (+21,6%); “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, (+15,6%); “Industrias metálicas básicas”, (+4,9%); “Productos de caucho y plástico”, (+6,8%); “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, (+8,7%).



También crecieron en julio: “Prendas de vestir, cuero y calzado”, (+6,6%); “Productos minerales no metálicos”, (+5,3%); “Alimentos y bebidas”, (+0,8%); “Sustancias y productos químicos”, (+1,4%); “Productos de metal”, (+4%); “Madera, papel, edición e impresión”, (+1,7%); “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, (+3,7%). Por su parte, mostró una disminución cercana a cero la división correspondiente a “Productos textiles”.



Durante julio, la producción de maquinaria y equipo registró un crecimiento interanual de 21,1%. Según el informe de la Industria de Maquinaria Agrícola correspondiente al segundo trimestre de 2022, las unidades vendidas de tractores de producción nacional registraron un crecimiento de 19% respecto del mismo período de 2021.



En cuanto a la fabricación de aparatos de uso doméstico hubo un crecimiento interanual de 15,2% en el mes. Los más destacados fueron correspondientes a lavarropas, termotanques y heladeras. Por su parte, la fabricación de otra maquinaria de uso especial presenta un crecimiento interanual de 6,8%.



En cuanto al sector de vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes hubo una suba interanual de 21,6% en julio. La producción de vehículos automotores aumentó interanualmente el 34,9%. Según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), en julio de 2022, se registra una suba interanual tanto en la cantidad de unidades producidas de automóviles (51,2%), como también de utilitarios (29,8%).



El Indec también informó que fabricación de autopartes presenta una suba interanual de 12,2% en julio. Por su parte, la fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques subió 6,8% en julio de forma interanual. La fabricación de otros equipos, aparatos e instrumentos en julio creció 15,6% en 12 meses.



La producción de aluminio y otros metales no ferrosos en julio ascendió 19,3% y la fundición de metales mostró una suba interanual de 16,5%, debido a una mayor demanda de productos fundidos de hierro y acero y metales no ferrosos, destinados a los sectores de gas y petróleo, agro, minería, automotor, y de la construcción.



A su vez, los productos de caucho y plástico subieron 6,8% en julio y la fabricación de neumáticos tuvo una interanual de 16,7% en julio. En cuanto a la producción de naftas hubo un ascenso interanual de 12,9% en julio. Por su parte, la producción de gasoil tuvo un crecimiento interanual de 6,5% en julio.



Los productos minerales no metálicos crecieron 5,3% en julio. Por su parte, la industria del vidrio y productos de vidrio registró un crecimiento interanual de 13,1% en julio. La división correspondiente a alimentos y bebidas tuvo un aumento interanual de 0,8% en julio.