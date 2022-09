El dólar “blue” subió por segunda jornada consecutiva y cerró en $284

El dólar blue operó hoy en alza por segunda jornada consecutiva y cerró en $284 en la punta vendedora, mientras que los tipos de cambio financieros operaron dispares y el Banco Central (BCRA) aumentó las reservas en alrededor de US$ 300 millones.El dólar paralelo llegó a cotizar a $275, en el comienzo de las actividades en el mercado marginal de divisas, llegó hasta los $279 y cerró su cotización en $284, con una suba de ocho pesos, respecto del cierre de ayer.La brecha con el dólar oficial subió al 97,4% luego de perforar el 100% el lunes por primera vez en dos meses.Este martes, el dólar informal repuntó $6, la suba diaria más alta en cinco semanas luego de desplomarse $20 en las dos ruedas anteriores, hasta tocar su menor valor desde principios de julio.El BCRA en la tercera jornada de vigencia del dólar-soja compró más de US$ 300 millones en su habitual intervención cambiaria aprovechando la masiva liquidación de exportadores de soja, tras la implementación del nuevo esquema que incentiva el ingreso de los agrodólares.La máxima autoridad monetaria afronta un 2022 con compras netas por US$ 473 millones, que representan el 7% del saldo neto a favor en el mismo lapso del año pasado, cuando en en septiembre llegó a US$ 6.758 millones.El dólar sin impuestos, aumentó 18 centavos hasta los $147,53 para la venta, según el promedio que surge de los bancos del sistema financiero local y en el Banco Nación ascendió 50 centavos a $146,50.El ahorro o dólar solidario, que incluye los impuestos subió 29 centavos y cotizó al cierre a $243,42, mientras que el dólar turista o tarjeta se apreció 32 centavos hasta los $258,18.El dólar mayorista, que regula el BCRA, trepó 28 centavos y se vende a $140,84.Entre los tipos de cambio financieros el Contado con Liquidación, operado con el Global 2030, cayó a $282,56 y la brecha con el oficial alcanza el 100,6%.El MEP avanzó hasta los $270,55 y el spread con el oficial llegó al 92,1%.