El nuevo bono para 2 millones de personas sería de $50.000 en tres cuotas

El Gobierno lanzará un bono que rondaría los $50.000 para personas que están bajo la línea de indigencia, confirmaron fuentes oficiales. El beneficio alcanzará aCon el aumento de la recaudación, producto de los ingresos generados gracias a la liquidación del agro por el dólar soja, el Gobierno confirmó queque se ejecutará a través de la ANSES.La idea es que. Desde el Gobierno aseguraron que “la idea es asistir al universo de trabajadores de la Economía Popular que hoy no está incluido en los programas sociales"De este modo, "se trata de personas que están en la informalidad, sin hijos (no cobran AUH ni Tarjeta Alimentar) y no ingresaron al potenciar trabajo. De todas maneras, hay que esperar a la reglamentación y a ver cuánto se recauda de las retenciones de las exportaciones de granos de soja con esta nueva medida”, explicaron desde uno de los despachos oficiales al diario