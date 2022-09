Tres provincias concentran el 75% del total de las exportaciones del país

Las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba explicaron el 75% de los US$ 44.378 millones que se registraron en concepto de exportaciones a lo largo del primer semestre del corriente año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



La provincia de Buenos Aires encabeza el ranking con el 37,8% de las ventas al exterior, seguida por Santa Fe, con el 22,7%, y Córdoba, con el 14,3%.



En cuarto lugar se ubicó Chubut, con el 5% del total, y Santa Cruz en la quinta posición, con el 3,2%.

De los 44.378 millones de dólares que entraron al país por exportaciones en el primer semestre del corriente año, la provincia de Entre Ríos exportó 1.001 millones, un 34,9% superior al valor registrado en el mismo período de 2021.

Los cereales (trigo, maíz, sorgo y arroz) fueron los principales productos, un 51,9% del total exportado por la provincia, y aumentaron un 58,5% con respecto al mismo período del año anterior.



Les siguió el sub rubro carnes y sus preparados, que aportó 22,8% del total y tuvo un incremento de 32,6%, debido principalmente a un alza de carne bovina (63,0%) y al incremento de 11,5% en los envíos de carne de ave.



Productos químicos y conexos representó 5,1% del total de las ventas entrerrianas al exterior.



En el primer semestre de 2022, la provincia que registró el mayor aumento interanual en sus exportaciones resultó Neuquén, que multiplicó por tres el valor de sus ventas, a US$ 234 millones, si bien representó solo el 0,5% del total colocado en el exterior.



El 60% de lo exportado durante el primer semestre fueron productos agropecuarios.



Las ventas por exportaciones de cereales y oleaginosas podrían alcanzar una cifra récord de US$ 42.300 millones durante la campaña 2022/23, si se mantienen los precios actuales y el clima da "una tregua" con mejores condiciones de humedad, estimó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



"Los cinco principales complejos del agro argentino (soja, maíz, trigo, girasol y cebada) podrían lograr exportaciones por US$ 42.300 millones, sumando los principales granos y derivados", superando en "más de US$ 1.300 millones la marca del ciclo actual", indicó la entidad a través de un informe.