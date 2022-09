BID libera créditos por US$3.000 millones para Argentina: 1.200 irán a reservas

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, anunciaron en Washington que se lograron destrabar créditos de ese organismo por casi 3.000 millones de dólares para la Argentina hasta fin de año, de los cuales 1.200 millones de dólares estarán destinados al fortalecimiento de las reservas del Banco Central.Los anuncios se dieron en el contexto de la gira que inició Massa en Estados Unidos que en la jornada del martes incluyó encuentros con autoridades del Departamento de Estado, directivos de empresas automotrices y de economía del conocimiento, entre otros.En la reunión con el Departamento de Estado, en la que estuvo también el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, participaron los funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos que integran la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental: el secretario Adjunto, Brian A. Nichols; el principal Subsecretario de Estado Adjunto, Ricardo F. Zúñiga; y el subsecretario de Estado Adjunto, Mark A. Wells.La agenda de intercambio bilateral giró en torno a la seguridad alimentaria global en el contexto de la guerra en Ucrania, de energía, proteínas y de desarrollo con inclusión, que tiene como protagonistas para inversiones a la región de Vaca Muerta y las zonas mineras de extracción del litio.Massa, que estuvo acompañado por el embajador Jorge Argüello y su asesor principal Gustavo Martínez Pandiani, arrancó la reunión agradeciendo a Stanley y a los funcionarios del Departamento de Estado por la posición que tomó Estados Unidos en repudiar el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.A renglón seguido su exposición incluyó detalles de las medidas tomadas durante el mes de gestión que lleva al frente del Ministerio de Economía, en particular en lo que respecta al plano fiscal y el dólar soja implementado temporalmente para que los productores liquiden durante el mes de septiembre, entre otras cuestiones.Luego, en horas del mediodía, Massa mantuvo un almuerzo de trabajo con Jack Rosen, presidente del American Jewish Congress.En horas de la tarde, en lo que fue tomado por la prensa como uno de los principales puntos de la agenda de hoy, se reunió por espacio de 40 minutos con el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, en el que lograron acordar un nuevo esquema de préstamos para la Argentina.En una conferencia de prensa brindada luego del encuentro, de la que participó Télam, Claver-Carone resaltó la nueva relación del organismo con la Argentina a partir de la llegada de Sergio Massa como ministro de Economía.Durante la jornada con el BID se acordó también que los desembolsos incluirán créditos para obras en la provincia de Buenos Aires y para la promoción del turismo a nivel nacional.Respecto a este último punto, el ministro de Turismo, Matías Lammens, también se hizo presente en el BID para la formalización de la firma del paquete de préstamos, que para su sector representarán alrededor de 39 millones de dólares.Durante el contacto con la prensa, Massa dijo que "las operaciones de libre disponibilidad no solo se confirman sino que van a ser mayores a lo previsto y en segundo lugar la confirmación de carteras de aquí a fin de año y la puesta en marcha de las discusiones de la cartera para el año 2023".El esquema crediticio abarca préstamos de libre disponibilidad por 1.200 millones de dólares para el fortalecimiento de las reservas del Banco Central, de los cuales 500 millones de dólares se desembolsarán el 30 de septiembre y el resto el 30 de diciembre del corriente año, según precisaron fuentes del Ministerio de Economía.En el paquete se incluyen también programas de préstamos a firmar y a aprobar antes de fin de año por 1.933 millones de dólares.Mientras que para 2023, el organismo proyecta aprobar nuevos créditos por 1.800 millones de dólares, lo que totalizará para el período 2022-2023 un total de 4.933 millones de dólares."Ahora tenemos con el ministro una política económica cohesiva y hemos podido destrabar lo que estaba trabado", subrayó Claver-Carone, en un apoyo explícito a las nuevas medidas que tomó Massa desde su asunción a principios de agosto.Massa señaló que "el apoyo del BID es muy importante por lo que representa para la acumulación de reservas y lo que representa para muchas provincias en obras viales, obras para el turismo que vamos a firmar con el ministro Matías Lammens y con el presidente del BID, un programa de financiamiento de obras de infraestructura turística, también se incluyen obras que tienen que ver con aguas, cloacas y para viviendas en la provincia de Buenos Aires".Más adelante, el jefe de la cartera económica enfatizó que "tener este programa asertivo con fechas de desembolso, nos permite no sólo robustecer las reservas sino garantizar financiamiento para el estado federal y para obras de distintos programas en las provincias".Massa agregó que "es una muy buena noticia para los argentinos y para el equipo económico porque pavimenta los objetivos de acumulación de reservas y junto con esta noticia, ayer y hoy fueron los dos días de mayor comercialización de soja de los últimos diez años en la Argentina".