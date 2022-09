El dólar “blue” subió a $276 y el Banco Central compró 140 millones

El dólar blue hoy repuntó $6, hasta los $276 en la punta vendedora, subieron levemente los tipo de cambio financieros y el Banco Central (BCRA) compró US$ 140 millones, tras el lanzamiento del nuevo esquema de divisas para exportaciones sojeras.El dólar paralelo, que había perdido $20 en las dos últimas ruedas, alcanzando los valores más bajos de los dos últimos meses, subió este martes y la brecha con el oficial se ubica en el 93,5% luego de perforar el lunes el 100%, también por primera vez en dos meses.El mercado mayorista operó un importante volumen de US$ 870 millones después de la puesta en marcha del nuevo esquema de dólar sojero, luego de que ayer no se había realizado operaciones por fallas en la implementación del mecanismo.Del total operado en el mercado mayorista alrededor de US$ 320 millones habrían correspondido a liquidación bajo el esquema de "dólar soja".La entidad monetaria sumó compras netas en el año por US$ 173 millones, que equivalen al 2,5% del saldo neto a favor en el mismo lapso del año pasado, de unos US$ 6.851 millones.Entre los tipos de cambio financieros el MEP o dólar bolsa, valuado con el Global 2030, subió un peso y quedó en 272,56, casi con la misma cotización del dolar paralelo y la brecha con el tipo de cambio oficial quedó en el 93,6% después de perforar ayer el 100%.El dólar contado con liquidación, también operado con el Global 2030, avanzó $2 pesos hasta los a $284,86, su valor más bajo en casi tres semanas y la la brecha con el oficial se ubicó alrededor del 102%.El ahorro o dólar solidario, que incluye los impuestos del 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, retrocedió hasta los $241,72 y la brecha con el blue se ubicó en los $30. El dólar turista o tarjeta subió 16 centavos a $257,50.