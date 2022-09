En el primer día del dólar soja se vendió cerca de un millón de toneladas

Alrededor de un millón de toneladas de granos se liquidaron en el primer día de vigencia del dólar soja, cifra que es diez veces más alta que el nivel que se registraba hasta la semana pasada.Así lo destacó el CEO de la empresa Syngenta, Antonio Aracre, quien consideró que el lunes se vivió "un aluvión de soja, por las ventas de lo que ya estaba en poder de las cerealeras pero no tenía precio y por lo tanto no se podía exportar"."Por eso, en el primer día se vendieron nuevos granos por cerca de un millón de toneladas. Y eso es un dato interesante, porque la semana pasada el promedio diario no superaba las cien mil toneladas", puntualizó el empresario.En declaraciones al programa "Esta mañana", de radio Rivadavia, el ejecutivo aclaró: "Quien está en el mundo de los negocios no tiene ideología política, toma decisiones en función de lo que le necesita económicamente. Por eso, muchos de los que van a vender soja durante septiembre no lo hacen por amor al Gobierno, sino porque es una medida que los beneficia".Además, consideró que con el dólar soja, el ministro de Economía, Sergio Massa, "está probando distintas herramientas técnicas" y dijo: "Este tipo de cambio a US$200 es un pequeño y muy sutil desdoblamiento para un sector, que ya está funcionando"."Sería crear un mercado libre que flote y pasar por ahí todas aquellas cosas que tengan el menor impacto posible en el proceso inflacionario. Eso sería un mensaje interesante para el mercado, al que se le diría: estamos desactivando este fastidioso cepo de manera gradual", concluyó.