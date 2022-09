Recibidores de granos de puertos privados lograron aumento salarial del 70%

El titular del gremio, Pablo Palacio, señaló en un comunicado que el nuevo aumento, sumado a los obtenidos la semana anterior, permitió clausurar las negociaciones colectivas para los trabajadores de las tres ramas de la actividad.



El convenio salarial para el personal de los puertos privados determinó una mejora del 35% no remunerativa y retroactiva a julio último hasta este mes y sobre la base de los ingresos vigentes al 30 de junio, y "ese retroactivo de julio y agosto será percibido con los haberes de septiembre, con un anticipo antes del 10 de este mes", dijo el dirigente.



Palacio detalló que la suma de ese adelanto dependerá de cada categoría, y precisó que los trabajadores de la 1A cobrarán 230 mil pesos, los de la 1B y 1C 200 mil, los de la 2, 175 mil, y los de la 3 160 mil, en tanto de ese 35% de mejora un 20 pasará al básico de convenio en octubre y el otro 15% continuará siendo no remunerativo.



"Pero se sumará otro 15% hasta febrero, totalizando un 30 no remunerativo", dijo el sindicalista, quien añadió que en ese mes de 2023 esa suma pasará al básico de convenio y que además se completará con otra recomposición salarial del 20%.



Palacio sostuvo que todas las sumas no remunerativas tienen impacto en los adicionales de convenio, el medio aguinaldo, las horas extras y el plus vacacional, concluyó el también dirigente de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).