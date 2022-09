Establecieron a qué se destinarán los ingresos adicionales por “dólar soja”

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que los fondos adicionales que obtenga el Estado nacional por la aplicación del dólar soja serán orientados a financiar programas de apoyo a las economías regionales y nuevas ayudas a sectores vulnerables."El esfuerzo fiscal total de piso por el reconocimiento de un mejor precio es de $ 600 mil millones, y el resultado fiscal de más de $ 200.000 mil", estimó el ministro durante la conferencia de prensa de presentación.El jefe del Palacio de Hacienda señaló que una porción de ese dinero constituirá un fondo especial que será manejada por la Secretaría de Agricultura para el fortalecimiento de las economías regionales.Adelantó que el Estado ingresará los primeros $ 14.000 millones y luego se nutrirá de lo recaudado con las liquidaciones.En ese sentido, anunció que el titular de la secretaría, Juan José Bahillo, convocará a la Mesa de Enlace agropecuaria para comenzar a discutir su forma de aplicación.El apartado número 11, por su parte, establece “incentivos para el productor”. “Los productores agrícolas que efectúen ventas de soja para exportación a corredores, acopiadores, cooperativas, exportadores e industriales de soja para afectar a operaciones de exportación del presente Programa por un porcentaje no inferior al 85% de su producción referida a la cosecha 2021-2022 y con precio perfeccionado o fijado antes del 30 de septiembre de 2022, podrán acceder a los beneficios y programas que establezca la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para la cosecha 2022-2023".Respecto a la, Massa precisó que se recolectará el dinero hasta el 30 de septiembre y luego cuando esté constituido el total del fondo estará a cargo de la ANSES la creación de un instrumento para su distribución.En otro orden, Massa comunicó que el próximo jueves el Banco Central tomará medidas para la esterilización de la emisión que deberá realizar para pagarles a los exportadores un dólar de $200.Massa indicó que las medidas adoptadas le fueron informadas al FMI el viernes pasado pero remarcó que "no necesitan ningún aval del organismo porque si bien hay un programa en curso las decisiones las tomamos en forma soberana".En esa línea afirmó que el gobierno mantiene su posición de cumplir las metas pactadas con el organismo en el programa stand by vigente, incluyendo la de acumulación de reservas.