Massa viaja a Washington DC para iniciar la gira en EEUU en busca de inversiones

El ministro de Economía, Sergio Massa, partirá mañana rumbo a Washington DC para iniciar su gira por Estados Unidos, en busca de inversiones y divisas.



Massa, quien tiene previsto arribar el lunes a la capital estadounidense, viajará acompañado por su vocero, Santiago García Vazquez, y su asesor internacional Gustavo Martínez Pandiani, para comenzar el martes por la mañana su maratón de reuniones con funcionarios de la Casa Blanca, del Tesoro, empresarios e inversores de la economía real, y de organismos internacionales, indicaron a Télam fuentes de su entorno.



En paralelo, partirá también mañana hacia Washington la comitiva integrada por el equipo económico de Massa, para comenzar con reuniones presenciales con el staff del Fondo Monetario Internacional (FMI) que darán inicio formal a la segunda revisión del acuerdo, en el marco previo del encuentro entre Massa y la directora Gerente del organismo, Kristalina Georgieva, que tendrá lugar el próximo 12 de septiembre en el organismo.



En ese esquema, se espera que el ministro de Economía argentino se reúna también con el resto de la gerencia del FMI, incluida la primera Subdirectora Gerente, Gita Gopinath, y el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, detallaron fuentes del Fondo Monetario.



El viceministro de Economía y secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein; el jefe de Asesores del Ministerio, Leonardo Madcur; el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; el secretario de Finanzas, Eduardo Setti; el director del Banco Central, Lisandro Cleri; y el titular del Indec, quien colabora en la relación con los organismos, Marco Lavagna; son los hombres de Massa que serán recibidos el lunes por el equipo del FMI encabezado por el jefe de la misión para la Argentina, Luis Cubeddu, para trabajar en la segunda revisión del programa alcanzado con el organismo multilateral.



Será un día intensivo de trabajo entre ambos equipos pese a que, paradójicamente, ese día se celebra el feriado por el día del trabajador en Estados Unidos.



La segunda revisión del programa requerirá luego una aprobación del Directorio, que gatillará un desembolso por US$ 4.100 millones necesarios para robustecer las reservas y hacer frente a los pagos con el organismo internacional.



Para ello, los funcionarios argentinos y el staff del Fondo trabajarán en los números del segundo trimestre del año, las metas cuantitativas exigibles (reservas, asistencia del Banco Central al Tesoro y déficit fiscal), como también harán un monitorio de las metas indicativas y evaluarán y analizarán las eventuales correcciones que el gobierno argentino deberá ejecutar hacia adelante mediante sus políticas económicas para alcanzar las metas anuales.



Al respecto, Massa comenzó a ejecutar una serie de políticas para encarar un "orden fiscal" en el Estado, anticipó que no habrá más financiamiento del Banco Central al Tesoro de aquí a fin de año, encaró un canje de deuda exitoso para reducir las necesidades de financiamiento públicas del tercer trimestre, y buscó cerrar acuerdos sectoriales para acelerar la entrada de divisas al país.



"Los equipos, que han estado trabajando en estrecha colaboración de manera virtual, continuarán las discusiones sobre las perspectivas macroeconómicas y sobre políticas para fortalecer la estabilidad y asegurar el cumplimiento con los objetivos del programa", señalaron desde el FMI.



En tanto, desde el entorno de Massa precisaron a Télam que el ministro de Economía no iría acompañado por una delegación a sus reuniones, sino que los distintos funcionarios que se encuentren en Estados Unidos "se irían sumando a reuniones puntuales, en las que sea necesaria su participación, según del tema técnico que se trate", según indicaron.



En cuanto a la agenda de Massa, además de la reunión con Georgieva está previsto un encuentro con el vicepresidente de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg; y con el titular del BID, Mauricio Claver-Carone, a quienes les solicitará la aceleración de desembolsos para el país.



En tanto, habrá reuniones con máximas autoridades del Tesoro de EEUU, con quienes avanzará en el acuerdo de intercambio de información tributaria entre la AFIP y el IRS para detectar irregularidades y eventual evasión tributaria.



También se espera que tenga encuentros con funcionarios de la Casa Blanca, y con directivos de las principales empresas que forman parte de la American Chamber of Commerce.



En Washington se prevén reuniones sectoriales con automotrices y firmas del rubro Economía del Conocimiento, que incluirá entrevistas con directivos de Volkswagen y de Stellantis (grupo automovilístico internacional, fruto de la fusión del ítalo-estadounidense Fiat Chrysler y el francés Groupe PSA), General Motors y Amazon, entre otros.



El viernes 9 Massa se trasladará a Houston (Texas) para mantener un día de trabajo con empresas petroleras y cámaras empresarias del sector energético, y están previstas reuniones con Chevron, Exxon,Total, entre otras, así como con energéticas en el rubro Litio como Livent, firma que prevé iniciar en el mediano plazo fuertes inversiones en el país para exportar y abastecer a la automotriz General Motors en Estados Unidos.



Por último, Massa lanzará, junto con el ministro de Turismo, Matías Lammens, un programa para atraer más turistas hacia la Argentina, y buscará un mayor compromiso del gobierno de Joe Biden para ir a la caza de eventuales evasores argentinos que llevan su capital a los Estados Unidos en cuentas sin declarar en el país (acuerdos automáticos de intercambio de información).