El patentamiento de motos cayó en el mes de agosto

El número de motos patentadas durante agosto fue de 32.553 unidades, lo que representó una baja interanual del 9,4% ya que en agosto de 2021 se habían registrado 35.927 unidades, informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).



Asimismo, remarcó que, si la comparación es con su antecesor mes, se observó una baja del 4,9% ya que en julio pasado se habían patentado 34.245 unidades.



De esta forma, ACARA detalló que en los ocho meses acumulados del año se patentaron 288.171 unidades, esto es un 22% más que en el mismo período de 2021, en el que se habían registrado 236.157 motos.



El presidente de la División Motovehículos de ACARA, Horacio Jack comentó: “Agosto fue un mes donde la problemática de las importaciones, tanto en unidades como en partes, ha tenido su efecto, ya que, al igual que los autos, tuvo este mes su mayor pico de restricciones”.



No obstante, agregó que, de todas formas, “el acumulado anual viene dando por encima de 20% de crecimiento y creemos que el comportamiento del mercado seguirá hacia arriba porque los motovehículos se siguen afianzando como medio de transporte en cada vez más provincias y ciudades, no solo en el caso de las unidades más chicas, sino también en las del segmento medio, para viajes y traslados de muchos kilómetros, un segmento que si tuviera una mayor oferta de unidades podrían haber incrementado los patentamientos”.



Según Hack, se espera un crecimiento para este año superior al 20% y poder completar el mismo cerca de las 470.000 unidades.



“En este sector la gran diferencia la sigue haciendo la financiación, un aspecto clave en el que hemos logrado trabajar unidos desde ACARA junto a las fábricas y el Estado, con la implementación del programa de financiación del Banco Nación, Mi Moto, un ejemplo concreto de ello y un verdadero logro. Vamos a seguir dándole continuidad al mismo, insistir con medidas que mejoren una oferta más completa de productos y sumar opciones de financiación, tal como lo estamos solicitando desde todos los eslabones del sector", completó el presidente de la división motovehículos de ACARA. Las marcas y los modelos más vendidos En cuanto a la participación, no se observan este mes cambios de posiciones en los primeros puestos, Honda sigue liderando el mercado con 8.245 unidades, con 4.587 se consolida en la segunda posición Motomel, que supo estar cuarta, y Zanella, con 3.305 unidades se mantiene en el tercer escalón por tercer mes consecutivo.



Cuarta continua Corven, con 3.242, pese a que estaba segunda hace dos meses, y Gilera, que supo estar tercera hace pocos meses, cierra el top five con 3.116 unidades patentadas.



En cuanto al modelo más patentado el primer escalón lo ocupa la Honda Wave 110, histórica líder de años anteriores que había caído a la cuarta posición, pero se recuperó, seguida por la Motomel B110, que salto de la cuarta a la segunda posición.



Tercera se ubicó la Gilera Smash, que lideró durante gran parte del año pasado, cuarta la Corven Energy 110 y cierra el “top five” por segundo mes consecutivo la Keller KN 110-8 que estaba en la sexta posición, pero escaló una.