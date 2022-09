El Banco Central decidió no renovar el "dólar soja"

El directorio del Banco Central decidió no renovar el mecanismo conocido como “dólar soja” que venció este jueves, según pudo saber Ámbito.



La iniciativa que tenía el propósito de impulsar la venta de soja es conocida como la cuenta 70/30. De acuerdo a datos del sector la medida no demando mayor interés por parte de los productores ya que desde su anuncio hasta la fecha las operaciones representaron unos $2.600 millones es decir menos de USD 20 millones.



Esta medida, que se conoció a fines de julio pasado, permitía que los productores coloquen el 70% del valor de lo vendido en un plazo fijo que contaba con una especie de seguro de cambio. Por otra parte, podían destinar el 30% restante para adquirir dólar solidario.



Sin embargo, hubo problemas de implementación, como por ejemplo, que numerosos bancos desconocían como efectuar las cuentas, complico su aceptación, entre otros factores.



Otro motivo que debe haber contribuido a una escasa liquidación a través de este instrumento es que desde que asumió Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, comenzaron negociaciones con la Mesa de Enlace para achicar la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros a cambio de una mayor liquidación.



Las versiones daban cuenta que se trabajaba para ofrecer al sector agropecuario el poder liquidar al dólar Bolsa, pero en un tiempo acotado.



A nivel oficial se estima que de implementarse esta medida se podrían reforzar las reservas en unos 4.000 millones de dólares. Sin embargo, según comentan en el sector, las negociaciones siguen estancadas.



Por su parte, CIARA y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), que representan el 48 % de las exportaciones argentinas, informaron que las empresas del sector liquidaron una suma superior a los 3 Mil millones de dólares, un 5% más que en julio y un 11% por encima de agosto de 2021. En el comunicado indican que este “ingreso de divisas del mes de agosto es el más alto del mismo mes de los últimos 20 años”. El acumulado es superior a los US$ 25 mil millones de dólares.