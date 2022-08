Cadena del maíz “aportará cifra récord de US$ 21.300 millones” en actual campaña

De concretarse esta previsión, el Producto Bruto Maicero marcaría un crecimiento de 16% respecto a los US$ 18.344 millones alcanzados en la campaña 2020/21, según las proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).



Asimismo, la entidad estimó una expansión de las exportaciones del 3% hasta los US$ 10.367 millones, a pesar de que el volumen despachado será sensiblemente menor, al calcularse el tonelaje exportable en 36 millones de toneladas, 4,4 millones menos que en la campaña previa.



En este marco, la recaudación vía retenciones marcaría un crecimiento de 13% interanual al pasar de US$ 4.341 millones en 2021 a US$ 4.915 millones en 2022.



Esta mejora en el aspecto económico se dará a pesar de la caída en la producción, explicada esencialmente por la suba de precio del grano debido a la guerra en Ucrania.



La entidad bursátil precisó que durante la campaña 2021/22 se sembraron 7,7 millones de hectáreas, la superficie más elevada de las últimas 21 campañas, como consecuencia de "las buenas productividades recolectadas las campañas previas, el escenario climático y una relación insumo/producto que se mostraba favorable".



Las primeras expectativas respecto al ciclo productivo que culminó a nivel nacional la semana hablaban de un producción que podría alcanzar las 59 millones de toneladas, aunque como resultado del impacto de la sequía, y de los golpes de calor de enero que afectaron los planteos tempranos, la campaña finalizó en 7 millones por debajo de la proyección inicial.



De esta manera, la producción total nacional se ubicó en 52 millones de toneladas, lo que significó una caída de un 1% interanual, aunque se posicionó "como la tercer mayor producción de las últimas 21 campañas".



El rinde promedio nacional fue de 69,9 quintales por hectárea (qq/ha), 9,3 puntos por debajo en comparación al ciclo previo y 6,9 respecto al rinde promedio de las últimas 5 campañas.



Télam.