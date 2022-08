Preparan una protesta provincial por los planes “impagables” de autos 0 Km

En toda la provincia, los ahorristas que se encuentran pagando planes para obtener sus unidades 0 kilómetro se quejan por los elevados valores de las cuotas mensuales que deben abonar a las concesionarias.De hecho, algunos usuarios las califican como "impagables" porque alcanzan montos de hasta 70 mil pesos, casi un salario mensual. "Tenemos que elegir entre poner un plato de comida en la mesa para nuestros hijos o cumplir con las cuotas", se quejaron.Por esa situación, el domingo 11 de septiembre se reunirán y protestarán ahorristas entrerrianos en Gualeguaychú. Mientras definen la metodología de la convocatoria y el lugar, muestran su descontento y piden ser escuchados por las autoridades.Emilio Rivollier, uno de los ahorristas autoconvocados de Gualeguaychú, expresó aque "nos vemos afectados por los aumentos indiscriminados en las cuotas de los planes de ahorro y en los valores de los autos que están puestos en dólares".Sobre la metodología de los planes, el ahorrista detalló que "firmamos un contrato por una unidad, generalmente para financiar un 100 por ciento, en 84 cuotas. La mayoría arrancó en 2015 o 2016 en adelante con un plan de pagos y valores estipulados de las cuotas. Cuando se dispara el dólar, el costo del auto empezó a aumentar indiscriminadamente".Entonces comenzaron los problemas porque "las cuotas empezaron a variar de acuerdo al valor del 0 Km. De un mes a otro llegó a aumentar al doble o el triple del pautado", contó Rivollier. Los ahorristas lograron una medida cautelar de la Justicia que fijó las cuotas al valor de julio de 2019. "Desde mediados de 2020 comenzamos a pagar de nuevo cuotas fijas, pero nos quedó la deuda de los meses que no se pagó mientras se definía la presentación judicial"."Desde la caída de la medida cautelar, a mediados de este año, las empresas están queriendo cobrar de manera arbitraria el diferimiento propuesto por la Justicia, siendo que no existen obligaciones contractuales ni tampoco una resolución judicial que obligue a que se pague. Ellos quieren cobrar de una sola vez, al final de plan, con sumas exorbitantes de más 800 mil o 1 millón de pesos. Es descabellado desde donde se lo mire querer cobrar una cuota de ese estilo", explicó Rivollier.Por los niveles inflacionarios, las cuotas volaron: "en estos momentos, rondan entre 70 mil u 80 mil pesos por mes", puntualizó el ahorrista y destacó que "alcanza a un 60 por ciento de los sueldos que cobramos", cuando por ley no puede superar un 20 por ciento de los salarios."Estamos reclamando por ese despropósito. Además, en Entre Ríos se cayó esa medida cautelar de no aumentar y retrotraer las cuotas al valor de julio de 2019, ósea, que es incosteable para la mayoría y encima muchas veces sin tener el auto".Rivollier expuso que "en Argentina un 50 por ciento del valor de las unidades son impuestos, el resto se cotiza en dólares. Por eso nos manifestamos en la provincia para que los jueces y los políticos vean esta problemática y nos busquen una solución porque no es fácil pagar una cuota de 70 mil pesos de un contrato usurero".En ese marco, el reclamo se va a plasmar en Gualeguaychú con mucha gente de toda la provincia que vendría a protestar. "Los ahorristas del país estamos unidos para poder frenar estas cuotas impagables de los planes de ahorro", cuentan.Recordemos que los damnificados en planes de ahorro de autos son más de un millón en el país y desde la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de Argentina (ADECUA), aseveraron que la mayoría de las personas no pueden seguir pagando las cuotas.