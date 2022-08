Sector minero cerrará 2022 con un crecimiento del 20% en las exportaciones

El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Franco Mignacco, afirmó que las exportaciones mineras en el primer semestre del año crecieron un 33% respecto a igual período de 2021, por lo que el sector proyecta cerrar 2022 con ingresos de divisas por un monto estimado en alrededor de US$ 3.800 millones, con un incremento del orden del 20% interanual.



La industria está en análisis y a la espera de más detalles sobre las medidas que plantea el Gobierno nacional a través del Ministerio de Economía sobre el esquema que se podrá implementar para poder adelantar los niveles de exportación, explicó Magnacco en una entrevista con Télam.



"En 2022, estamos en el orden de exportaciones en el primer semestre de US$ 1.900 millones, un 33% más que en el mismo período de 2021, y esperamos poder rondar los US$ 3.800 millones hacia finales del año", lo que significa un crecimiento estimado del 20%, subrayó el dirigente minero.



Mignacco destacó que el ministro de Economía, Sergio Massa, haya "priorizado al sector como uno de los sectores que está aportando divisas genuinas con una balanza comercial netamente positiva, que después de la agroindustria es el segundo sector que más dólares aportó al país".



Sobre las particularidades del sector sobre las que se podría trabajar para el adelanto de exportaciones o eventuales liquidaciones de producción, el presidente de CAEM explicó que "la industria minera no tiene reservas o stock, lo que produce lo va comercializando por compromisos y acuerdos de las empresas".



"En los distintos metales y litio que producimos, prácticamente todo lo que se produce se exporta, es una economía muy 'just in time', pero estamos muy interesados en conversar porque necesitamos algunas certezas en la provisión y garantizar algunos insumos necesarios para poder sostener este nivel de actividad y aprovechar en algunos casos precios internacionales que son favorables", agregó el directivo.



Respecto al contexto global para el mercado de metales y el litio, Mignacco detalló que en el primer semestre hubo un claro incremento en algunos metales, oro, plata y cobre, por la situación de la guerra, lo que favoreció en los precios, pero ahora estamos viendo caídas y se mantiene el precio del litio con buenos valores".



"Por eso -completó- hay que aprovechar las ventanas que se abren y se cierra rápidamente, con una economía internacional muy volátil. Por eso queremos tener la previsibilidad de poder contar con todos los insumos para poder aprovechar esos momentos que también le sirven al país".



Al referirse al actual proceso de desarrollo de la industria minera, identificó "dos grandes drivers que están motorizando las inversiones que son el litio y el cobre, ambos vinculados directamente a la electromovilidad y la transición energética para el uso de energía limpia".



Actualmente el país cuenta con dos proyectos de litio que están en producción en las provincias de Catamarca con el proyecto Fénix, y otro en Jujuy con Sales de Jujuy, en tanto que para fines de este año se espera el inicio de producción de Olaroz-Caucharí, en Jujuy.



Pero además de los que están en actividad productiva, hay un conjunto de proyectos que ya dieron inicio la etapa de construcción, dos de ellos en Catamarca, otros dos en Salta, más las ampliaciones de los proyectos actuales.



"Hay un portfolio que devino en una inversión sostenida en exploración en los últimos 10 años respecto a los vecinos Chile y Bolivia, que por sus restricciones por declaración de recurso estratégico o estatización del recurso, favoreció ampliamente a la Argentina de poder tener hoy esta cantidad de proyectos invirtiendo unos 5.000 millones de dólares en inversión en los próximos 3 años", destacó Mignacco.



En lo que respecta a la explotación de cobre, un mineral que no se produce en el país desde el cierre de La Alumbrera, el proyecto Josemaría en la provincia de San Juan es el primero con anuncio de avanzar con la construcción, con una inversión de mas de US$ 4.000 millones, pero también en San Juan con Los Azules y Pachón, en Catamarca el proyecto Mara y en Salta, Taca Taca.



"Todos tienen una incidencia muy importante en la inversión de 3.000 a 4.000 millones de dólares, con desarrollo de proveedores locales y empleo, Y con estos proyectos la Argentina en los próximos diez años, sumados al litio y las expansiones en oro y plata, podemos hablar de más de 20.000 millones de dólares en inversión directa en minería en el país", explicó el presidente de CAEM.



En esta perspectiva, resaltó que "Argentina tiene capacidad de triplicar su exportación actual y llegar a los 10.000 a 12.000 millones de dólares, solo con los proyectos de litio que se van a poner en marcha y uno o dos proyectos de cobre que se pongan en funcionamiento en los próximos años".



Al ser consultado sobre las condiciones que se pueden considerar propicias para la industria, Mignacco dijo que "pretendemos que la Ley de Inversiones Mineras 24.196 se respete en todos sus términos. Fue sancionada en los años 90 y tiene muy buen impacto en la actividad, pero que a lo largo de distintos gobiernos por cuestiones coyunturales y macroeconómicas no se ha respetado en todos los puntos".



También las empresas mineras están a la espera de discutir con el Gobierno nuevas medidas de "libre acceso al mercado único libre de cambios, sobre todo para poder tener las importaciones e insumos necesarios", entre otras cuestiones de carácter impositivo.