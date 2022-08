Retrocedió 7% la producción de arroz: faltaron lluvias durante verano

El relevamiento final de la cosecha fue elaborado por la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, la Bolsa de Comercio del Chaco y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos.



La superficie sembrada durante la actual campaña fue de 217.100 hectáreas, con un crecimiento interanual del 9%, lo que representa unas 17.400 hectáreas más respecto al ciclo 2020-2021.



Del total implantado, se cosecharon 202.250 hectáreas y se perdieron unas 14.850 (7%) a causa del "fuerte déficit hídrico del verano".



Con una producción total de 1.419.100 toneladas, el informe señala que hubo un rendimiento promedio sobre lo sembrado de 6.537 kilogramos por hectárea, que se eleva a 7.017 kilogramos si se promedia solo por lotes cosechados.



"El rendimiento promedio nacional experimentó una caída interanual del 8% (600 kilos por hectárea) y en relación al promedio del último lustro, hubo un incremento del 3% (176 kilos por hectárea)", añade el texto.



Del total implantado, el tipo comercial largo fino abarcó el 89% (193.400 hectáreas), el largo ancho el 8% (16.300 hectáreas) y otros tipos comerciales el 3% (7.400 hectáreas).



Sobre la cuestión climática, el informe destacó que "por segundo año consecutivo, el periodo estival estuvo bajo la influencia de un Pacífico Ecuatorial con temperaturas por debajo de lo normal, lo cual dio origen a otro evento denominado 'La Niña'".



De todas formas, el trabajo recuerda que en los últimos 13 años, los máximos rendimientos, donde se superó la barrera de los 7.000 kilos por hectárea también fue bajo el efecto de “La Niña”, en los ciclos: 2017/18, 2020/21 y 2021/22.



"No obstante, el ciclo 2021/22 tuvo en algunas zonas serios inconvenientes para lograr un adecuado riego, en consecuencia, se generó un retraso en el ciclo del cultivo con efectos adversos tales como caídas en el rendimiento potencial hasta la pérdida total de lotes en el peor de los casos", detalló el trabajo.



La provincia de Corrientes explicó el 47,5% del área implantada a nivel nacional, con un rendimiento promedio de 6.103 kilos por hectárea, por debajo de la media, y un aporte del 44,4% de la producción total.



Por su parte, Entre Ríos abarcó el 29,9% del área implantada, la superficie no cosechada fue el 3% (2.000 hectáreas), el rendimiento promedio provincial en relación al área sembrada fue de 7.687 kilos por hectárea y explicó el 35,3% de la producción nacional.



La provincia de Santa Fe, en tanto, abarcó el 14,5% del área implantada, la superficie no cosechada por falta de desarrollo fue el 3% (1.000 hectáreas), el rendimiento promedio fue de 5.927 kilos por hectárea y significó el 13,1% de la producción nacional.



Además, Formosa abarcó el 5,4% del área implantada, la superficie no cosechada fue el 4% (450 hectáreas), el rendimiento promedio provincial en relación al área sembrada fue de 5.735 kilos por hectárea y aportó el 4,8% de la producción.



Finalmente, la provincia del Chaco abarcó el 2,7% del área implantada, la superficie no cosechada fue el 3 % (200 hectáreas), el rendimiento promedio provincial en relación al área sembrada fue de 5.986 kilos por hectárea y aportó el 2,4% de la producción nacional.

Télam.