El dólar blue retrocedió a $290 y alcanzó el valor más bajo en el mes

El dólar bajó hoy tres pesos en el mercado paralelo, a $290, y alcanzó el valor más bajo en lo que va de agosto. La brecha cambiaria con la divisa a nivel mayorista desciende al 110%.El Banco Central compró apenas US$ 1 millón, y acumuló casi 160 millones en la semana: lleva 12 jornadas con saldo positivo.El dólar ahorro o solidario -incluye el 30% del impuesto PAIS y el 35% deducible de Ganancias y Bienes Personales- sube 10 centavos, a $238,66, $52 por debajo del blue.El dólar turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45%- gana 10 centavos, a $253,12.El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, aumentó 30 centavos, hasta los $137,70.En medio de reservas muy exigidas, el Gobierno está estudiando solicitar un préstamo del FMI en el marco de su nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (FRS), diseñado para ayudar a los países a garantizar un crecimiento sostenible.En la Bolsa, el dólar Contado con Liquidación (CCL) -operado con el Global 2030- cae $7,46, a $288,50. En tanto, la brecha con el oficial baja hasta 109,5%.En cambio, el dólar MEP -también valuado con el Global 2030- baja $2,36, a $284,24, por lo que la brecha con el oficial se ubica en 106,4%.Uno de los directores del Banco Central (BCRA) Agustín D Attellis, ratificó que ese organismo estudia prohibir la compra de US$200 mensuales a quienes hayan pedido mantener los subsidios en las tarifas de luz y gas.El funcionario puntualizó que "la posibilidad de que ocurra esa decisión existe y está clara", pero señaló que, para definirla, aún resta "cerrar la posibilidad de anotarse al subsidio a las tarifas y, además, aún no están las bases de datos consolidadas".A su criterio: "La medida va en línea con decisiones que tomamos en otro momento. Cada vez que se recibe ayuda del Estado, se corta la posibilidad de acceder a estos US$ 200".