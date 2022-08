Precios de los granos con altibajos: las cotizaciones en Rosario

Por la soja con descarga disponible el precio ofrecido fue de $51.450 la tonelada, $1.280 por debajo del registró el miércoles.



Por el maíz con entrega disponible a partir del 29 de agosto se realizaron ofertas abiertas de US$ 225 la tonelada, con una suba de US$ 5 respecto a la víspera, mientras que para la entrega contractual se ofrecieron US$ 220, equivalente a una caída de US$ 5.



Para la entrega en septiembre la oferta fue de US$ 225; octubre, US$ 240; noviembre, US$ 230; y diciembre, US$ 235.



Por el cereal de la próxima cosecha, el precio de los contratos con entrega entre febrero y marzo de 2023 se mantuvieron en US$ 225, abril en US$ 220 y mayo en US$ 215.



Por último, por el trigo de la cosecha 2021/2022 con descarga disponible y para la entrega contractual se realizaron ofertas abiertas de US$ 285 la tonelada, sin variaciones entre ruedas, mientras que el girasol cerró a US$ 500.