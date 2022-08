El kilo de cebolla se vende a $400 en verdulería de Paraná: el motivo

Economía Sostienen que el consumidor pagó casi 4 veces más de lo que cobró el productor

Los precios de las verduras y frutas en las verdulerías argentinas no dejan de sorprender por sus aumentos constantes a la par de la inflación. Tanto es así que, en Paraná, la cebolla alcanzó un precio insólito: 400 pesos el kilo.“El kilo de cebolla está a 400 pesos y los clientes, en vez de llevar un kilo, llevan una o directamente ninguna”, indicó aAriel, de verdulería “Juanchi”, y comentó que el incremento del precio comenzó “hace dos semanas”.“La cebolla es la reina de la cocina porque en todas las comidas siempre tiene que haber cebolla”, reafirmó el verdulero al comentar que puede reemplazarse por cebolla de verdeo, cuyo precio es de 30 pesos cada una.“La cebolla está carísima, y no hay cebolla en el país porque está la que está ingresando es de Brasil”, explicó y agregó: “Es que la cebolla que se cultiva en Argentina no alcanza para los consumidores de todo el país y hay que traerla de afuera”.Sucede que el producto no está llegando en buen estado y por esto los verduleros están optando por comprar la que proviene de Brasil, que tiene precios más elevados.En relación a los posibles motivos que hayan desencadenado esta situación, el verdulero comentó que “a la poca producción argentina la compró Brasil y, aparentemente, Brasil nos vende eso a nosotros”. “Y al productor argentino le conviene vender al brasilero porque le trae otra moneda que le sirve y después, los verduleros tenemos que comprar esa cebolla a Brasil, que es la misma que se fue”.“Esperamos a que ingrese una cebolla nueva, que es más blancuzca en relación a la tradicional; y cuando haya producción local bajará, para no tener que depender de traerla de afuera”, estimó Airel.En ese sentido, detalló que “el kilo de zapallitos también subió mucho y vale 400 pesos el kilo, pero tampoco hay”. “El kilo de batata está a 180 pesos, un paquete de acelga o espinaca vale 100 pesos y la frutilla, 500 pesos el kilo”.