Oficializaron el bono para jubilados: de cuánto será según el haber que perciben

El Gobierno oficializó, con la publicación del decreto 532 en el Boletín Oficial, el pago de un bono o “refuerzo de ingreso” de hasta $7000 y por un plazo de tres meses, para los jubilados y pensionados que cobren hasta un monto equivalente a dos veces el haber mínimo.Además, la Anses estableció, mediante la resolución 201 que, por, a partir de septiembre y hasta noviembre el haber mínimo será de $43.352,59 y el máximo, de $291.721,85, ambas cifras en bruto.El mencionado decreto dispone que el refuerzo(eso se aclara porque una misma persona puede tener dos prestaciones y, en tal caso, la suma de los montos definirá si cobra y, en todo caso, qué cifra cobra) y establece que, además de los beneficiarios del sistema contributivo que perciben hasta cierto monto, alcanzará a quienes cobran la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las prestaciones no contributivas por vejez, por invalidez, por ser madre de siete o más hijos y otras cuyo pago esté a cargo de la Anses.. No tendrán descuentos ni se incorporarán los haberes (con lo cual, no se tendrán en cuenta para aplicar el porcentaje de movilidad de diciembre).. Esto incluye prestaciones que están por fuera del sistema contributivo, como la PUAM. Para determinar si se llega al umbral se considera todo lo que cobra del sistema previsional la persona; por eso, si alguien tiene jubilación y pensión ya excederá el límite y no estará dentro de este grupo.(son quienes en este mes de agosto perciben entre $37.524,96 y $40.121,69),. Por ejemplo, un jubilado con un ingreso de $44.500 tendrá un refuerzo de $5852,59 y otro con un haber de $46.000 percibirá $4352,59, siempre durante tres meses.(es el equivalente a dos veces el haber mínimo, considerando ya el reajuste de 15,53% que se aplicará el mes próximo). Por ejemplo, con un ingreso de $87.500 se percibirá un extra de $3205,18. Y con un haber de $90.000 la cifra será de $705,18, detalla La Nación.

En el decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, que lleva las firmas de Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y el titular de la cartera de Trabajo, Claudio Moroni, el Poder Ejecutivo relató que al finalizar el 2021 todas las jubilaciones y pensiones “quedaron 1,1% por encima de la inflación de ese año”, sin embargo, “durante el corriente año 2022, producto de diversos factores, en particular el impacto del conflicto internacional por la invasión de Rusia a Ucrania, nuestro país ha sufrido una importante alza del índice de precios, con especial incidencia en bienes de primera necesidad”.“El aceleramiento de precios referido tiene una mayor afectación en las personas de menores ingresos, para quienes es necesario generar herramientas de mayor acompañamiento hasta tanto se estabilicen las variables macroeconómicas”, fundamentó el Gobierno.“El refuerzo de ingreso previsional que se otorga por el presente decreto no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”, se aclaró.Por otra parte, el gobierno estableció que el haber mínimo garantizado vigente a partir del mes de septiembre de 2022será de $ 43.352,59 y el máximo ascenderá a $ 291.721,85.La Prestación Básica Universal (PBU) será desde el mes venidero de 19.831,83 pesos y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de 34.682,07 pesos.

