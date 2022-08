Fernández: "Una parte de la inflación tiene que ver con abusos"

El presidente Alberto Fernández destacó que "los datos de la macroeconomía son todos positivos" y que "en el primer semestre" Argentina "creció más del 6%", con una "ocupación de la capacidad productiva entre el 65 y 70%" y la creación de "1.200.000 puestos de trabajo".En una entrevista con TN, afirmó también que el país tiene un "problema de inflación sin resolver y eso afecta el ingreso de mucha gente".Consideró que, si bien la inflación "es un problema multicausal" y "tiene que ver con lo monetario y lo fiscal, con el gasto", también "hay una parte que tiene que ver con abusos".Señaló que se trata de un "problema que lleva décadas", en las que se arrastra una "inflación de dos dígitos".Por otra parte, aseguró que tiene "una responsabilidad con la gente, con el pueblo" y pidió que "entiendan que nosotros heredamos una situación compleja y sobrellevamos la pandemia"."El director general de la OMS me felicitó y dice que Argentina es un modelo de cómo actuó en la pandemia. Argentina sostuvo la mayoría de los empleos formales, dimos el ATP, a nadie le faltó atención médica ni alimentos. Todo eso tiene que ver con el presente, nos exigió un esfuerzo fiscal que hoy se está notando", explicó Fernández.Dijo que "no me arrepiento" de la cuarentena por el Covid-19, porque "la economía se podía recuperar pero las vidas no"."Somos uno de los pocos países que coinciden las muertes que se presumen con las declaradas. Después de la caída de 9 puntos de 2020, llevamos 3.7 puntos de crecimiento económico este año, hay récord de exportaciones e importaciones", detalló.