El dólar retomó la senda alcista y el Banco Central compró US$ 5 millones

El dólar blue subió $5 y se vendió a $297 en el mercado paralelo, mientras las cotizaciones financieras también operaron al alza.La brecha entre la divisa informal y la cotización oficial mayorista llega ahora al 117%.En una jornada con mayor demanda de importadores y pagos de importación de energía y combustible por unos US$ 70 millones, el Banco Central (BCRA) terminó su actividad con un saldo a favor de apenas US$ 5 millones.Las cotizaciones financieras volvieron a superar la barrera de los $300, tal el caso del contado con liquidación, que operó en los $301,08; en tanto, el dólar ahorro o MEP se vendió a $290,20.El dólar ahorro o solidario -incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- subió 12 centavos a $237,78.El turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- ascendió 12 centavos, a $252,19.La presión sobre el tipo de cambio informal comenzó hace casi tres meses tras una liquidación de la duda en pesos atada al CER, a principios de junio, prosiguió cuando el BCRA endureció el cepo cambiario a las empresas, a fines del mes pasado, y se aceleró a partir de la renuncia del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, a principios de julio.Durante agosto, el dólar blue aumenta $1, tras finalizar julio en los $296.En el séptimo mes del año, el dólar paralelo había trepado $58 (+24,4%), lo que representa hasta el momento su mayor avance mensual en el año.Previamente, había aumentado $31 (+15%) en junio, luego de subir en mayo $6,50 (3,2%).El dólar paralelo aumentó 50 centavos en abril, y cedió $11 en marzo, su peor performance en 14 meses. En febrero pasado, bajó $6,50 (-3%), después de ascender en enero $5 ó 2,4%.En lo que va del año, el dólar informal avanza $89 tras cerrar el 2021 en los $208.Durante el año pasado, el dólar blue registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).