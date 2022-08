Para cuidar los dólares, fijarán más controles y regulaciones en importaciones

El gobierno dispondrá una reducción en el plazo para las importaciones temporarias, mayor cantidad de bienes con licencias no automática y una revisión de las contrataciones de servicios en el exterior.





Las medidas, que se darán a conocer durante esta semana comprende la inclusión en la lista de licencias no automáticas de importación de 34 rubros entre los que se cuentan helicópteros, veleros, máquinas tragamonedas, whisky, placas para minar criptomonedas, entre otras.



En la actualidad el 72% de las importaciones gozan de licencias no automáticas de importación y con esta modificación se reducirá a 62%, confiaron las fuentes.



Además reducirán el plazo para las licencias de importaciones temporales, que comprende a bienes que se adquieren en el exterior para la confección final de artículos que luego serán exportados.



En la actualidad el plazo es de 360 días, prorrogable por un lapso similar. A partir de la modificación el plazo inicial será de 120 días, con un máximo de 240 días.



Entre enero y julio de este año ingresaron por este sistema US$ 3.100 millones en bienes, de las cuales US$ 1.600 millones fueron poroto de soja que se importan mayormente de Paraguay para su industrialización en el país.



Además, las empresas deberán pedir un permiso antes de realizar ese tipo de importación ante la Secretaría de Comercio y la AFIP, que serán las dependencias encargadas de ver la capacidad que tienen estas compañías para llevar adelante la tarea que quieren realizar con ese bien que se importa de manera temporaria.



También se creará un registro para la autorización de “importaciones de servicios”, que en el primer semestre sumaron US$ 5.500 millones, como consultorías, software o seguros, los cuales han tenido un crecimiento significativo en los últimos meses, precisaron las fuentes.



“No es ilegal contratar servicios en el exterior, lo que no queremos es que se hagan maniobras de sobre facturación”, subrayaron.