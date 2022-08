Banco Central compró US$140 millones: “Es monto diario más alto en casi 3 meses”

En total, el volumen operado en el segmento de contado del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) fue de US$ 353,3 millones, mientras que en el mercado de futuros del Rofex se operaron US$ 383 millones.



"Menor demanda para atender pago de importación de energía y mayores ingresos genuinos justificaron el resultado positivo exhibido hoy por el BCRA", señaló el analista de PR corredores de cambio, Gustavo Quintana.



De esta forma, tras ocho ruedas consecutivas con saldos a favor por su intervención, el BCRA reduce el rojo de agosto a unos US$ 560 millones.



Uno de los principales factores que están influyendo en la posibilidad del Central de comprar divisas en el mercado cambiario es la menor demanda de dólares para importación de energía, luego de que en julio alcanzara un récord de US$ 2.400 millones.



Al respecto, el presidente del Central, Miguel Pesce, aseguró que esperan que las importaciones de agosto queden por debajo de los US$ 1.800 millones y que septiembre se ubiquen en el orden de los US$ 900 millones, un nivel similar al que tuvieron en abril, y merme así la presión cambiaria.



"A fin de agosto podemos terminar en una situación de empate o de recuperación parcial de reservas", anticipó días atrás el titular del BCRA.



Desde el 1 de julio pasado el Central acumula un saldo vendedor de unos US$ 1.840 millones, en gran parte impulsados por el incremento de la importación de energía (+156% en junio de 2022 contra junio de 2021, según datos del Indec).



Aun así, los dólares que se consiguen en el mercado de capitales (MEP y CCL) moderaron la suba desde entonces, al pasar de unos $ 250 por dólar a principios de julio a cerca de $340 a finales del mes pasado, a cotizar cerca de $295 actualmente.



En los últimos días el Gobierno anunció una serie de medidas, como la de no requerir más asistencia monetaria al BCRA y subir la tasa de interés (+17,5 puntos porcentuales en solo un mes), para llevar calma al mercado cambiario y apuntalar la demanda de pesos en instrumentos del Tesoro.



De hecho, la semana pasada la Secretaría de Finanzas canjeó más de $ 2 billones en títulos que vencían en los siguientes 90 días, y liberó así más del 80% de los compromisos de deuda en pesos a corto plazo.



El objetivo del Gobierno está puesto en reforzar las reservas internacionales y dar señales de mayor sobriedad en el manejo del gasto, para ayudar a frenar la inercia inflacionaria que está castigando el poder de compra de los salarios.