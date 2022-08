El dólar blue inició la semana en baja: los financieros también cayeron

El dólar blue bajó hoy tres pesos y cerró en $292 en la punta vendedora, mientras que los tipos de cambio financieros operaron a la baja y el Banco Central (BCRA) aprovechó para realizar una fuerte compra de divisas con el fin de recomponer las alicaídas reservas.La brecha entre el dólar paralelo y el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 113,4%, luego de la baja en la cotización que fue interpretada por los operadores como una buena señal del mercado a la confirmación de Gabriel Rubinstein como secretario de Programación Económica.La confirmación oficial del resultado fiscal de julio, operó también a favor de la baja del dólar paralelo, luego de que el Ministerio de Economía señalara que es compatible con la meta de déficit de 2,5% contenida en el presupuesto y comprometida con el Fondo Monetario Internacional.El dólar sin los impuestos, aumentó 98 centavos hasta los $144,04, según el promedio en los principales bancos de la city porteña, mientras que en el Banco Nación el billete subió $1,25 a $143,50 para la venta.El ahorro o dólar solidario, que incluye impuestos subió $1,6 a $237,67 y el turista avanzó $1,72 a $252,07, mientras que el mayorista, que regula el BCRA, se apreció 47 centavos hasta los $136,64.El BCRA compró hoy US$ 140 millones en el mercado luego de sumar alrededor de US$ 145 millones en la semana anterior, tras una larga racha de saldos diarios negativos.La máxima entidad monetaria acumula ocho ruedas positivas, que suman US$ 280 millones y se redujeron a US$ 560 millones las ventas del mes, según informaron fuentes del mercado.Entre los tipos de cambio financieros, el contado con liquidación retrocedió $11,09 o 3,7%, cerró su cotización en los $289,26 y la brecha con el dólar oficial cayó al 111,4%.El MEP o dólar bolsa bajó $3,17 o 1,1% a $288,86, por lo que la brecha con el oficial llega al el 111,1%.