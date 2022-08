Dólar soja: evalúan mejora en el tipo de cambio que reciben los productores

Equipos técnicos de la Mesa de Enlace y de la Secretaría de Agricultura de la Nación se encontrarán por segunda vez en pocos días en la búsqueda de consensos para implementar medidas tendientes a mejorar la situación del sector agroindustrial.



El Gobierno tiene como principal objetivo que entren más divisas del sector y por eso, una vez más, estarán sobre la mesa posibles modificaciones al denominado dólar soja.



Mientras en el BCRA advierten que por el momento no habrá un relanzamiento de la herramienta que busca promover las ventas de soja, en la secretaria de Agricultura dicen que dentro del paquete de medidas que están bajo estudio, el dólar soja, o más bien una mejora en el tipo de cambio en pesos que reciben los productores por la venta de la oleaginosa, puede ser una de las alternativas que se anuncie en el corto plazo.



En los últimos días trascendió que el Gobierno podría ofrecer una mejora del 50% en pesos del tipo de cambio a aquellos productores que decidan vender soja en las próximas semanas, pero lo cierto es que no hay una confirmación oficial de que esa medida pueda anunciarse esta semana, señala el diario Ámbito Financiero.



Hasta el momento quedan por comercializarse unas 21,1 millones de toneladas de la campaña pasada.



En tanto, en lo que respecta a la prefinanciación de exportaciones, mediante este mecanismo la semana pasada ingresaron alrededor de u$s220 millones a las reservas brutas del Central y las cálculos oficiales es que al término de esta semana se alcancen los u$s1.000 millones prometidos por las agroexportadoras. De cualquier manera, las cuentas están lejos de cerrar porque en una primera instancia el Gobierno esperaba una liquidación extra de u$s1.500 millones por el dólar soja, algo que en la práctica no sucedió.



Hasta al viernes pasado ingresaron al mercado de cambios local alrededor de u$s1.900 millones y agosto cerraría, con suerte, en alrededor de u$s3.000 millones. Una cifra para nada despreciable pero bastante lejos de la aspiración oficial.