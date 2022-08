Bahillo: “Es central y estratégico trabajar en conjunto con el sector ganadero”

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, destacó en Misiones la importancia que tiene para la cartera a su cargo trabajar con las entidades y fundaciones ganaderas de la provincia.En el cierre del 11° Congreso Nacional de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal, en Posadas, Bahillo aseguró que "es central y estratégico trabajar en conjunto con el sector ganadero"."El desarrollo de los distintos sectores productivos de Argentina es central para el crecimiento y el desarrollo, no podemos concebir un país que crezca y se desarrolle si no lo hace de manera articulada y en conjunto con los sectores productivos", indicó.Y agregó: "Nuestra Nación tiene una diversidad productiva que es virtuosa, que es apasionante y es un desafío llevar adelante políticas públicas para permitir el desarrollo de todo el potencial que tienen estas actividades. Tenemos mucho para trabajar y mejorar y lo queremos hacer en conjunto con las entidades y las fundaciones".Además de Bahillo, estuvo presente en el acto de cierre del evento organizado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación de Asociaciones Rurales de Misiones (FARM), el gobernador Oscar Herrera Ahuad, quien resaltó que el encuentro "permite discutir los temas que hacen a las economías regionales".Para el mandatario, "Misiones una de las provincias con más responsabilidad en sostener el estatus sanitario de Argentina, porque somos una provincia que comparte límites internacionales con el sur de Brasil, una zona productora por excelencia y que hace que sea una de las potencias del mundo en materia del agro".Con respecto a esto último dijo que "a veces no se toma dimensión del impacto sanitario que podría causar una enfermedad que ingrese y que perjudique a la región"."El productor tiene que entender que la inversión en la seguridad sanitaria es mucho más barata que salir a tener que resolver las consecuencias de un alimento inseguro que a veces la consecuencia es la muerte", expresó.Para finalizar se refirió a las salas de faena que "en nuestra provincia no es lo mismo que en cualquier otro lugar de la Argentina, porque los frigoríficos deben guardar la calidad de la faena pero también que los desechos sean seguros, porque si hay algo que nosotros no vamos a resignar es la pérdida del estatus que tenemos como provincia del cuidado y protección del medio ambiente".El objetivo del 11° encuentro fue potenciar el rol de los entes sanitarios de cara a los nuevos desafíos de avanzar hacia "Una salud", según el lema del evento.