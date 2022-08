El Indec reveló “fallas en las respuestas” del censo digital

"La evaluación realizada sobre las planillas de conteo rápido concluyó que, por motivos diversos, un porcentaje de habitantes de las viviendas que respondieron el Censo digital no fue incluido y, por lo tanto, no permite reflejar íntegramente los totales preliminares de la población existente en cada una de las jurisdicciones del territorio nacional", señaló este jueves el órgano estadístico.



A raíz de esta situación aclaró que "con el fin de alcanzar los estándares requeridos para hacer públicos los resultados provisionales del Censo, el equipo técnico se encuentra trabajando directamente con la combinación de la información relevada en las cédulas censales y la base de datos del Censo digital".



En consecuencia, estimó que los resultados definitivos se conocerán "en el transcurso del último trimestre del año". El INDEC había estimado que durante agosto iba a tener un informa avanzado para dar a difusión.



El Censo Nacional de Población y Vivienda se realizó el 18 de mayo en forma bimodal. La mitad de la población lo hizo de manera digital y luego se completó con el barrido territorial.



"Para el caso de los resultados preliminares, tradicionalmente se utilizan las planillas resúmenes que elabora la estructura censal al finalizar la jornada del barrido. A diferencia de la información obtenida mediante las cédulas censales, los datos de las planillas resúmenes no cumplen con los estándares que requiere el Instituto para la difusión de información estadística precisa", explicó el organismo a cargo de Marco Lavagna.



A su vez, afirmó que "la digitalización de los cuestionarios que contienen la información completa de habitantes, hogares y viviendas avanza en tiempo y forma, de acuerdo con la planificación inicial".



NA