Los anuncios de Massa ante los empresarios en el Consejo de las Américas

Los anuncios

Empleo público.

Repo.

Blanqueo de la construcción.

Sector minero.

Planes sociales por empleo.

Dólar soja.

Los dirigentes de la oposición no deberían tener miedo de sentarse a dialogar con el Gobierno para definir políticas destinadas al desarrollo y la inclusión social, afirmó el ministro de Economía, Sergio Massa."No tenemos que tener miedo de sentarnos alrededor de una mesa con la oposición", señaló en el cierre del encuentro organizado por el Consejo de las Américas y la Cámara de Comercio.En un extenso discurso, que superó lo previsto por los organizadores, el funcionario convocó a un diálogo con la oposición a través del Congreso para "encontrar acuerdos en políticas de Estado en temas que hacen al desarrollo"."En los próximos meses no hay elecciones, hasta marzo o abril no empieza la temporada electoral. Sería bueno aprovechar para encontrar acuerdos o consensos básicos para el desarrollo de la argentina", planteó Massa ante un auditorio de empresarios.Blanqueo para la construcción, planes sociales convertidos en empleo y créditos internacionales, fueron algunos de los anuncios realizados por el ministro de Economía, Sergio Massa, ante los empresarios reunidos por el Consejo de las Américas.Reveló que, además de congelar los ingresos a los distintas dependencias de la administración pública, también se frenarán las contrataciones en empresas estatales. En la lista de firmas que son manejadas por el Estado figuran, entre otras, Aysa y Aerolíneas Argentinas que, justamente, tiene en marcha un proceso de reclutamiento de pilotos a través de Linkedin.El ministro precisó que un grupo de Asia, otro de Europa y otro norteamericano le acercaron propuestas para concretar el "Repo", un préstamo al país que Massa quiere usar para recomprar deuda y fortalecer las reservas.Dijo que les pidió a esas tres entidades que unifiquen sus propuestas.El Repo es un préstamo a una tasa mucho más baja que la que la Argentina podría conseguir. A cambio del crédito, toma determinadas garantías.Según había trascendido, el repo tendría un plazo de seis meses, que podría ser renovable hacia adelante. Como colateral, las entidades internacionales podrían tomar acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses o títulos de deuda pública.Massa prometió que el lunes estará la reglamentación de la prórroga de la ley del blanqueo de la construcción, régimen que promueve la libre disponibilidad de dólares y beneficios impositivos para la construcción privada.La norma indica que los dólares o pesos no declararos tanto en el país como en el exterior que se blanqueen podrán ser aplicados a una construcción propia o proyectos de desarrolladores.Sin la reglamentación de la AFIP y el Banco Central, la norma no puede ponerse en marcha.También la semana que viene Massa espera sacar un régimen de promoción para el sector minero. Sin embargo, hizo hincapié en que deberán ser proyectos con valor agregado para contar con los beneficios.El ministro anunció también que este viernes se publicará el decreto por el cual se pondrá en marcha el programa para transformar planes sociales en empleo formal, con el objetivo de incorporar el año que viene a más de 200 mil beneficiarios al mercado laboral.Detalló que el empleador tendrá bonificados los aportes y contribuciones, y solo pagará obra social, ART y sindicato y "el Estado seguirá pagando durante un año la base del programa y el empleador completará el salario de convenio".Massa dijo que en "el sector construcción, en el agro, sobre todo en economías regionales, en el sector tabaco" es donde más se ve que la gente no quiere trabajar por temor a perder el plan.El ministro dijo que entre el miércoles y el jueves las cerealeras empezaron a suscribir operaciones vía "Nodo", los títulos especiales que armó el Gobierno para compensarlas por adelantar la prefinanciación de exportaciones.Y explicó que los técnicos de la Mesa de Enlace y los de Economía están buscando un mecanismo mejorado para tentar a que los productores liquiden la soja guardada.Dijo que ese mecanismo "permitirá a nosotros como Estado nación aprovechar al máximo la potencia y la generación de riqueza que tiene el sector agroindustrial".