Comenzaron las operaciones de adelanto de exportaciones del agro

Las primeras operaciones de adelanto de exportaciones de soja y otros productos comenzaron bajo el nuevo sistema autorizado por el Banco Central, con el cual el Gobierno y las principales empresas agroexportadoras acordaron traer cerca de US$ 1.000 millones para engrosar las reservas internacionales.



"Informamos que las primeras operaciones de cuentas especiales y corresponsales en dólares para prefinanciaciones y anticipos basadas en las últimas circulares del Banco Central han tenido un balance positivo", señaló Centro Exportador de Cereales (CEC), que reúne a las principales empresas exportadoras de granos de la Argentina, en un mensaje de Twitter.



Y agregó: "Si bien aún se encuentran ciertos inconvenientes en los bancos para abrir las cuentas especiales en dólares, este esquema va a continuar siendo utilizado por los exportadores en el futuro".



El pasado 5 de agosto el Banco Central publicó una nueva normativa -Comunicaciones "A" 7574 y 7570- con las que habilitó a los exportadores de cereales que adelanten exportaciones por más de US$ 100 millones a traer esos dólares al país y a no liquidarlos por pesos en el plazo vigente (cinco días) sino a dejarlos por hasta 180 días en dólares en los bancos.



La medida está acompañada con una habilitación especial a los bancos a que suscriban una letra en dólares especial para bancos (NODO) para que entreguen esos dólares al Central, de modo que sirvan para fortalecer las reservas en el corto plazo.



Los títulos pagarán un rendimiento al vencimiento del mismo por encima del costo de la tasa utilizada para tomar créditos en el exterior (hoy, en torno al 2,3% en dólares). Ese margen se fijará en la licitación de este miércoles, según confirmaron fuentes oficiales.



El ministro de Economía, Sergio Massa, había adelantado esta medida al asumir su mandato a principios de agosto, con el objetivo del Gobierno de que las cerealeras anticipen exportaciones por, al menos, unos US$ 1.000 millones en los próximos días.



"Se estima a priori que el flujo de las próximas semanas podría implicar un monto cercano a mil millones de dólares, hasta tanto evaluar el ritmo de venta de los productores", señaló el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro Exportador de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idigoras, una semana atrás.



Al respecto, dijo que "históricamente se tomaba créditos con bancos del extranjero o anticipos para exportar y se ingresaba a las cuentas para que a los cinco días el BCRA transformara esa posición de divisas en pesos al tipo de cambio oficial".



"Las modificaciones actuales permiten a los exportadores mantener sus divisas hasta un máximo de 180 días. En caso de hacerlo en cuentas especiales en dólares en el país, el sistema bancario ofrecería una tasa para cubrir el costo de esa prefinanciación en el exterior", detalló.