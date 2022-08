Cuándo y por qué subirá el gas y electricidad para hogares de ingresos medios

Economía Royón afirmó que sectores de menores ingresos no tendrán aumentos de tarifas

luego de las tres “correcciones” sucesivas de las tarifas, previstas para los meses de septiembre, noviembre y enero próximos.El decreto 332/22 de segmentación tarifaria distinguía tres niveles de usuarios. Con el nivel 1 identificó a los hogares de mayores ingresos, definiendo como tales a aquellos donde la suma de las retribuciones de sus integrantes superara el valor de 3,5 canastas básicas familiares totales.Se estima que, dentro del universo total de hogares que reciben esos servicios, ese total (más los que se inscribieron pero por ingresos pertenecen al nivel 1). En principio, todos ellos dejarían de contar con el subsidio. Pero la secretaria de Energía indicó que "se va a trabajar para recuperar la inscripción de algunos de ellos que, calculamos, podrían pertenecer a familias de barrios populares que no tuvieron acceso a internet para inscribirse". Pero aun incluyendo esa corrección, es casi seguro queEn la misma condición se encuentran(salvo algunas excepciones para entidades con fines públicos, como bibliotecas, clubes o sociedades de fomento), que serán asimilados al tratamiento tarifario de los clientes residenciales de Nivel 1, perdiendo la totalidad del subsidio.Pero además, el anuncio introdujo otras novedades con respecto a la quita de subsidios en relación a los anuncios previos. Según lo que establecía en junio de este año el decreto 332 mencionado, "los usuarios y las usuarias residenciales de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural por red que integran los Niveles 2 y 3 no tendrán un nuevo incremento en las facturas para el año 2022". Dado que, se daba por resuelto, no tendrían recortes en los subsidios.en la que habiten.Los primeros dos aumentos por quita de subsidios recaen en las facturas por elEn el caso de lospor hogar, nivel que se eleva a 550 kwh para las localidades que no cuenten con gas natural por redes.. El calendario para la quita de subsidios y ajuste de la tarifa es similar a la prevista para los usuarios de gas natural: