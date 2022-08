Royón afirmó que sectores de menores ingresos no tendrán aumentos de tarifas

Royón aseguró que "quienes pueden pagar tarifa plena lo hagan, pero el Estado va a seguir acompañando a quien lo necesite", al tiempo que agregó que "es injusto que el subsidio sea indiscriminado".



Sostuvo, en diálogo con TN, que "por ahora no va a haber nuevos aumentos", y estimó que "el año próximo el costo de la energía va a tender a bajar pero aún hay mucha incertidumbre de precios".



La funcionaria aclaró que "aún hay muchas personas que no se inscribieron" y reiteró el pedido para que se inscriban llenando el formulario del Registro a los Accesos de Subsidios a la Energía (RASE)".



Royón explicó que "las personas de menores ingresos, no tienen aumentos y los que van a pagar tarifa plena son 4,5 millones de familias en el caso de la electricidad y 3,5 millones de familias en el caso del gas".



La funcionaria indicó que "las familias que cuentan con ingresos medios y gastan hasta 400kw, no recibe aumentos".



"En el caso de las familias con ingresos medios y gastan más de 400 kw, se aplicarán los aumentos sólo por el excedente sobre ese consumo", añadió.



La flamante secretaria de Energía puntualizó que aquellos que no se inscribieron y tiene altos ingresos, se les aplicará la tarifa plena en tres tramos por bimestre, a partir de septiembre en una escala de 20% en el primer bimestre y 40% en el segundo y tercer bimestre".



Más adelante, puntualizó que existen unas 700 distribuidoras de electricidad en todo el país y en cada caso habrá que ver cómo llegan las boletas porque en muchos lugares se incluyen servicios municipales, impuestos locales y tasas que dependen de cada jurisdicción.



Royón detalló que, en el caso de las tarifas de gas, las localidades que no cuentan con gas natural, el límite de subsidios al consumo de electricidad se eleva a 500 kw.



La funcionaria dijo que se va a publicar el tope del consumo de gas que se va a subsidiar para cada subzona en la cual se divide la distribución del gas domiciliario.



Finalmente, Royón aclaró que en el caso de los consumos de comercios, industrias y consorcios de propiedad horizontal se aplicarán las tarifas plenas sin subsidios.





Fuente: Télam.