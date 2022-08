Segmentación de tarifas: cuál será el impacto en las boletas y en el presupuesto

Ahorro fiscal

Con imágenes que mostraron como Europa enfrenta una severa crisis energética que afecta el consumo y eleva el precio de las tarifas,. Asimismo, explicaron que Argentina pudo mantener el consumo energético y subsidiar las tarifas a pesar de la suba de los precios provocada por la Guerra con Ucrania.. Para el año en curso, el ahorro sería equivalente a un tercio de esta cifra, según señaló el funcionario. De acuerdo a la información que pudo accederCabe señalar que el equipo económico está abocado a reducirLa secretaria de Energía, Flavia Royón estimó que para lo que resta del año, en tanto que la titular de AYSA, Malena Galmarini, señaló que en el caso de aguas, el ahorro será de $ 2.000 millones en 2022 y de $ 45.000 millones para el año próximo.Estas precisiones fueron brindadas en una extensa conferencia de prensa brindada por la titular de la cartera de Energía y acompañada por la titular del Agua y Saneamiento Argentinos, Malena Galmarini, el Secretario de Hacienda, Raúl Rigo y los subsecretarios de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, de Hidrocarburos, Federico Bernal y de Planeamiento Energético, Cecilia Garibotti.Desde el gobierno se interpreta que, según precisó Galmarini,Por su parte, Royon aseveró que “lo que estamos haciendo con el gas, la electricidad y el agua es redistribuir para que aquellos que tienen la posibilidad contributiva hagan mayor esfuerzo que aquellos que no”.y sostuvo que para "un hogar promedio se estima que".En lo concerniente a las tarifas de gas, el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal sostuvo que un usuario dePor su parte, el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, precisó que en el caso de un usuario de Edesur con unEn el caso de la energía eléctrica el tope de consumo será de 400 kwh mensuales (550 kwh en zonas sin servicio de gas de red) y en el caso del gas será variable, según categorías y subzonas en todo el país. Bernal, explico que este tope tendrá como referencia "el volumen equivalente al 70% del promedio entre los umbrales mínimo y máximo de cada categoría", mientras el 30% excedente quedaría exento de subsidios,Uno de los puntos que quedaron claros de la conferencia es queAsimismo,y, además, las autoridades tratarán de identificar a aquellos usuarios que necesitan el subsidio, pero, por diversas razones, no se han inscripto.La secretaria de Energía explico que “no se han inscripto en", agregó. Cabe recordar que estos usuarios aceptan perder los subsidios del Estado.Resumiendo, el gobierno tomó la decisión de ir desarmando los subsidios a las tarifas –resta aun el tema del transporte- con un esquema gradual y contemplando a los sectores de menores ingresos.Si bien es cierto que los valores de las tarifas en promedio son bajas, también no es menos cierto, que los ingresos promedios de la población se han ido deteriorando por la inflación.En la conferencia no queda muy en claro cuál será el cuadro tarifario para el año que viene y si las tarifas se irán ajustando con la inflación.Asimismo, los comercios y los sectores productivos están considerados entre las categorías altas de donde en algunos casos perderán de manera inmediata los subsidios, un tema que impactará en la inflación, aunque los funcionarios evitaron analizar el inexorable paso. Fuente: (Ámbito)