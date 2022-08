PreViaje 3 2022: paso a paso, cómo hacer el trámite a través de Mi Argentina

¿Qué es Previaje y cómo funciona?

¿Cómo registrarse en Mi Argentina y cargar los comprobantes?

¿Cuáles son los requisitos para usar Previaje?

¿Se puede usar la tarjeta previaje en 2022?

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aseguró que la tercera edición del ProgramaA pesar de que todavía no se saben las fechas exactas de cuándo los turistas podrán comprar sus pasajes, paquetes de hotel y otras actividades para recibir el 50% de reintegro al cargar los comprobantes, el funcionario aseguró que, al igual que las ediciones anteriores,PreViaje consta de un programa de preventa turística que reintegra el 50 % del valor del viaje para utilizar en toda la cadena turística nacional. El reintegro sirve para para cada compra anticipada de servicios turísticos nacionales en agencias de viajes, alojamiento, pasajes aéreos y terrestres y/u otros servicios turísticos a prestadores registrados en el programa y presentes el comprobante correspondiente.Previo a cargar los tickets o comprobantes en la aplicación Mi Argentina, los turistas deberán comprar los paquetes de alojamiento y pasajes de avión o micro de larga distancia.Para inscribirse, hay que acceder al sitio web www.previaje.gob.ar . Cabe destacar que se trata del único canal habilitado para solicitar el beneficio. Desde allí, se podrán contratar vuelos o alojamientos con descuentos del 50% y hasta el 70% en el caso de los jubilados.Para obtener acceso al crédito, se-Lo primero que se debe hacer es registrarse con una cuenta en Mi Argentina.-Luego, acceder a "Crea tu viaje" indicando origen, destino, fecha de salida y regreso y los datos personales.-Una vez realizada la compra, con las facturas emitidas a tu nombre, cargá los comprobantes correspondientes. Los mismos pueden ser recibos B, C y boletos de transporte.-Cuando el sistema finalice de validar los comprobantes, podrás visualizar el crédito a favor de la cuenta propia. Recibirás el crédito del 50% en una tarjeta precargada o a través de BNA+.Si bien no hay límite en la cantidad de comprobantes que podés presentar,. Tené en cuenta que para acceder al beneficio debés realizarLos requisitos para viajar con PreViaje son: ser una persona física mayor de 18 años conPara poder acceder al beneficio, en la anterior edición era necesario comprar más de $ 10.000 en prestaciones, ya sea en uno o más comprobantes o tickets.Sí, el programa te preguntará si todavía conservás la Tarjeta de ediciones anteriores. Al momento de cargar los comprobantes, deberás verificar que los 16 dígitos de tu tarjeta coincidan en el perfil.En el caso de que no la conserves, tendrás que indicarlo para que el programa te envíe una nueva a tu domicilio. Fuente: (ElCronista)