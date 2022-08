Se dilata tratamiento de proyecto de Alquileres: la situación de los inquilinos

Jonathan Villanueva, desde Inquilinos Agrupados Entre Ríos, consideró, en diálogo con Elonce que “seguramente este año ya no se trate, no creemos que suceda, ya que primero tiene que pasar por la Cámara Baja luego por Senadores; hay otros temas que tratar”.



“La ley no tiene siquiera los tres años cumplidos, establecía el contrato mínimo por ejemplo, a la modificación de la ley, la han querido todo el tiempo los propietarios, las inmobiliarias, han logrado que se ponga el debate en tela de juicio, pero la modificación no creo que salga por el momento”, opinó.



De la misma manera refirió que “si la modificación es inminente, habrá que respetar el mínimo de tres años que hay de plazo mínimo para alquilar, además de un índice, que hoy no será el mejor pero estamos 10 % por debajo de la inflación interanual. Y por otro lado, una actualización anual”. Se movilizarán el sábado Por otra parte, Villanueva adelantó que el sábado desde las 17, “nos vamos a reunir para reclamar. El diputado Juan Huss presentó un proyecto para modificar la ley de corretaje provincial que tiene que ver con tres puntos, por un lado que la comisión la pague el dueño, segundo que esa comisión baje del 5% al 4,15 % y además, que los contratos de alquiler estén exentos del impuesto provincial”. La movilización se realizará desde Plaza Alvear. Elonce.com.