El dólar “blue” cayó cuatro pesos a $291 y los financieros operaron en baja

El dólar blue bajó en el primer día hábil cambiario de la semana y cerró en la punta vendedora a $291 en el mercado paralelo, mientras que los financieros cayeron más un 3% después de la suba de tasas dispuesta por el Banco Central (BCRA).Respecto del viernes último el billete bajó $ 4 en el mercado paralelo y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 114,7%.Entre los dólares financieros el dólar MEP o bolsa y el Contado con Liquidación se desploman alrededor del 3%, y operaron en los valores más bajos de la últimas seis semanas, luego del aumento de las tasas de interés dispuesto por el BCRA.El contado con liquidación cerró en $282,57, descendió $8,58 hasta los $282,57 y el spread con el tipo de mayorista se ubica en torno al 104,3%.El dólar MEP cayó más de $5 hasta los $275,69, tocó mínimos de las últimas dos semanas y la brecha frente al tipo de cambio oficial cae al 102,4%.El dólar ahorro o solidario, que incluye los impuestos subió hasta los $233 y la brecha con el blue es de $58.Por su parte, el dólar turista o tarjeta subió $1,24 o 0,5% a $248,87 y el dólar mayorista avanzó 84 centavos, a $135,43, por lo cual la brecha con el blue baja al 114,1%.El BCRA terminó la primera rueda operativa de la semana con compras por casi US$ 20 millones y acumuló cuatro jornadas consecutivas con saldo a favor por su participación en el mercado cambiario.La autoridad monetaria compró alrededor de US$ 39 millones en las últimas cuatro rondas, aunque en agosto acumula ventas en el mercado interbancario por unos US$ 809 millones de dólares.