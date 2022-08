El titular de la Federación Agraria pidió acortar la brecha cambiaria

Economía Los cinco puntos que llevará el gobierno a la reunión técnica con el campo

El titular de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, reiteró hoy que el dólar soja es inviable y propuso acortar la brecha para consolidar una sola paridad cambiaria como método para frenar el espiral de aumentos, en la previa de la reunión entre los cuadros técnicos del Ministerio de Agricultura y los de la Mesa de Enlace."Desde la Federación no vemos que sea viable el dólar soja porque estaríamos convalidando otra paridad y un blue totalmente distorsionado", expresó Achetoni.Y agregó: "Si queremos que se tranquilice la inflación debe ir acortándose la brecha para que haya una sola paridad cambiaria. Hay que mirar a los países vecinos y tratar de hacer lo mismo, no es tan difícil"."En cierta forma Massa sabe de lo que estamos hablando y habrán situaciones en las que puedan rever y modificar y otras en las que se verá qué se pueda hacer", amplió en diálogo con radio la990.Además, Achetoni contó que cuando no hay disponibilidad de dólares, el campo importa al dólar contado con liqui.