El Informe “La reciente evolución de importaciones y su composición en Argentina”, del Instituto Sociedad y Economía (ISE) de la Facultad de Ciencias de la Gestión - UADER, da cuenta de evolución reciente de los volúmenes importados que impactan directamente sobre las reservas del BCRA. Fue escrito por el Mg. Cr. Gustavo Guillermo Marcos.Hacia fines de 2021 en una de las publicaciones de este Instituto se llevó a cabo una descripción de la Balanza de Pagos Argentina desde 2006 a 2021 en la que se mostró la evolución de cada una de las partidas que componen las sub-balanzas de la Cuenta Corriente (que muestra los pagos recibidos y efectuados con motivo del intercambio internacional de Bienes y Servicios).En esta oportunidad, la pretensión es mostrar no solamente la evolución reciente de los volúmenes importados que impactan directamente sobre las reservas del BCRA sino fundamentalmente su composición y la incidencia en la estructura productiva.Como es sabido, toda información recolectada tiene su fuente en las publicaciones oficiales del Instituto de Estadística y Censos (INDEC) y de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Entre Ríos (DPEyCER) y que son de acceso público.En primer lugar se considera oportuno analizar los datos de las importaciones tomando los meses del último año cerrado, esto es, Mayo 2021 a Mayo 2022 y observar las variaciones experimentadas a lo largo de los meses. Para esto, se confeccionarán sendos cuadro y gráfico que muestran la información.La columna “Serie Original” muestra los valores de las importaciones en millones de dólares correspondientes a cada mes desde Mayo 2021 a Mayo 2022. En la siguiente columna se muestra la variación porcentual respecto del mismo mes del año anterior. Así por ejemplo, en Mayo 2021 las importaciones fueron 62,4% superiores a las de Mayo 2020 y en Mayo 2022 fueron a su vez 53,1% superiores a las de Mayo 2021.Si se analizan las variaciones mensuales respecto de igual mes del año anterior más pronunciadas, las encontramos en los extremos,en el mes de junio de 2021 que mostró el mayor incremento que alcanzó el 79,1% y por el otro el mes de octubre de 2021 con el 31,0% fue el de menor variaciónPor otra parte “Serie desestacionalizada u homogénea” es la que se obtiene tras corregir el efecto de las fluctuaciones periódicas o cuasi-periódicas de duración inferior o igual al año (patrones estacionales). La ventaja de un indicador “desestacionalizado” es que es más fiable para medir la tendencia y comparar meses consecutivos mediante variación porcentual. En estos datos también se puede apreciar que el valor mínimo aparece en mayo de 2021 con 4.793 millones de dólares y el máximo en mayo de 2022 con 7.169 millones de la misma moneda. Pero lo distintivo de esta serie se refleja en las variaciones porcentuales del mismo mes del año anterior, mostrando la variación positiva más notable en noviembre de 2021 con un aumento del 14,1% respecto de noviembre de 2020 y la variación negativa más importante fue en enero de 2022 con una caída del 14,3% también considerándolo contra enero de 2021.La “tendencia-ciclo” se obtiene a través del estudio de la serie de tiempo cuyo ajuste muestra la tendencia de la variable bajo análisis. Durante el lapso descripto se muestra un comportamiento creciente desde mayo a diciembre de 2021 pasando de 3.0 a 3.8 (un 27%) y luego comienza a retroceder a partir de enero de 2022 haciéndolo drásticamente llegando a mayo 2022.Como dato relevante,de abril a mayo cayó de 2.1 a 1.4,esto es una caída del 33.33%.Para una mejor visualización se muestra a continuación un diagrama de barras que permite apreciar la evolución de la Serie Original de las importaciones desde Mayo 2021 a Mayo 2022.Acá se demuestra que el Mayo de 2021 fue el mes con el valor más bajo de importaciones en el período analizado, mientras que en Mayo de 2022 alcanza su máximo en los idénticos trece meses consecutivos.Ahora bien, más allá del dato del valor total de las importaciones, es necesario analizar cuáles son las grandes categorías y usos económicos,los cuales se dividen en:: incluye los bienes destinados a la producción de nuevos bienes y servicios excluidos equipos de transporte,computadoras y teléfonos y equipos de transporte industriales.incluye alimentos y bebidas básicos fundamentalmente para la industria, alimentos y bebidas elaborados fundamentalmente para la industria, suministros industriales básicos no especificados en otras partidas, suministros industriales elaborados no especificados en otras partidas y medicamentos.: incluye combustibles y lubricantes básicos y elaborados.: incluye piezas y accesorios para bienes de capital, partes y piezas para computadoras y teléfonos y piezas y accesorios para equipos de transporte.: incluye alimentos y bebidas básicos y elaborados fundamentalmente para el hogar, equipos de transporte no industriales, artículos de consumo duraderos, semi-duraderos y no duraderos no especificados en otra partida y medicamentos.incluye los bienes no contemplados en los rubros anteriores.Para comprender mejor se muestra el Gráfico 2en el que de manera comparativa se esbozan los valores de cada uno de los rubros para evidenciar la evolución interanual que tuvieron.Por ejemplo,el rubro Combustibles y Lubricantes (CyL) fue el que experimentó el mayor incremento en el volumen de importaciones (un 226,7%) pasando de 490 millones de dólares en mayo de 2021 a 1.601 millones de dólares en el mismo mes de 2022.En el otro extremo,el rubro Bienes de Consumo (BC) fue el que mostró el menor incremento interanual, pasando de 588 a 725 millones de dólares (un 23,3%). Cabe recordar que la variación interanual del total de los rubros representó el 53,1%.Si por otra parte se analiza la evolución interanual de los cinco primeros meses (enero a mayo) de 2022 con respecto a 2021 se puede arribar a que en algunos rubros como Combustibles y Lubricantes (CyL) sigue liderando el porcentaje de incremento de 2022 en relación con 2021, en este caso con un 205,3%. Luego hay cinco rubros que están comprendidos dentro de una variación que ronda entre el 30 y 37% que son Bienes de Capital (BK), Bienes Intermedios (BI), Piezas y Accesorios para Bienes de Capital (PyA), Bienes de Consumo (BC) y Resto de los Bienes (RB). El único rubro que muestra una variación porcentual negativa es Vehículos Automotores de pasajeros (VA) con un -2,9%A continuación en el Gráfico 3 se muestran comparativamente los valores absolutos de los rubros durante los cinco primeros meses de 2021 y 2022 (enero a mayo) con los que se obtuvieron los ratios comentados en los dos párrafos anteriores.Por otra parte, también resulta relevante conocer cuáles son los países que se constituyen como principales proveedores de nuestro país. En efecto, tal como se muestra en el Cuadro 3 y para tomar una referencia se considera el pasado mes de mayo de 2022,entre Brasil,China y Estados Unidos de América constituyeron el 53,48% del volumen importado. El resto de países que continúan en la nómina tienen una participación relativa marcadamente inferior a la de estos tres. En efecto, su participación colectiva ronda entre el 2,03% y el 3,38%.En el Gráfico 4se intenta visibilizar la participación relativa que tiene cada uno de los países que se constituyen en principales orígenes de las importaciones de nuestro país. Allí se puede apreciar claramente la predominancia de Brasil, China y Estados Unidos que conjuntamente representan más de la mitad de las compras externas que efectúo la Argentina durante el pasado mes de mayo de 2022.Si al análisis antes descripto, se lo complementa con los volúmenes importados durante los primeros cinco meses del año 2022,esto es,enero a mayo,se puede percibir que se repiten los mismos tres países que constituyen los principales orígenes de las importaciones argentinas. Sin embargo el primer lugar que en mayo de 2022 lo había ocupado Brasil por encima de China,en el acumulado de los primeros cinco meses de 2022, China muestra más de dos puntos y medio por encima de Brasil. El total de participación porcentual que reúnen China,Brasil y Estados Unidos asciende a 51,96%.Otra lectura no menos relevante resulta la variación porcentual de las importaciones de cada país respecto del mismo período del año anterior,y en este caso, el que lidera es Estados Unidos con el 95,9% de incremento respecto de enero a mayo del año anterior y China queda en segundo lugar con el 52,3%. India fue el tercer país con mayor incremento con respecto a los primeros cinco meses de 2021 con el 40,9%. Solamente Paraguay fue el que mostró una disminución (del 28,4%) en igual período.En el Gráfico 5 se representa mediante un histograma las participaciones porcentuales de los países de donde provinieron las importaciones durante los primeros cinco meses de 2022 y en donde se destaca la importancia relativa de China, Brasil y Estados Unidos que conjuntamente alcanzan el 51,96%.Otra particularidad que resulta interesante describir en relación al tema que nos ocupa,son las principales secciones de importaciones según la Nomenclatura Común del MERCOSUR y las variaciones porcentuales respecto de igual período del año anterior. Del total de importaciones por secciones, las máquinas y aparatos eléctricos, productos minerales y de las industrias químicas y conexas,en el mes de mayo de 2022 representaron 4.929 millones de dólares lo que equivale a 75,70% de las incluidas como “principales”.Asimismo ,en relación a quienes tuvieron mayor incremento respecto del mismo mes del año anterior, fueron los productos minerales con el 205% y le siguieron hasta el tercer lugar, los productos de industrias químicas o de industrias conexas con el 45% y las máquinas, aparatos y material eléctrico con el 41,4%. Los que menos incrementaron su variación relativa interanual fueron el material de transporte con un 26% y los productos del reino vegetal con apenas el 2,6%.Estos datos se encuentran representados en el Gráfico 6.El mismo análisis se efectuó tomando los primeros cinco meses de 2022 que arroja como resultado que las máquinas y aparatos eléctricos, los artículos de las industrias químicas y conexas y productos minerales representan en los cinco primeros meses de 2022 un volumen importado de 19.351 millones de dólares abarcando un 72,28% de las mismas.Finalmente, en relación a quienes tuvieron mayor incremento respecto de los mismos primeros cinco meses del año anterior, fueron los productos minerales con el 159,8% y le siguieron hasta el tercer lugar, los productos de industrias químicas o de industrias conexas con el 44,6% y los productos de plástico, caucho y sus manufacturas con el 40,3%. Los que menos incrementaron su variación relativa interanual fueron los metales comunes y sus manufacturas con un 32,2% y el material de transporte con el 16,3%.Estos datos se encuentran representados en el Gráfico 7.