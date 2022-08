El metro cúbico de GNC ya supera los 80 pesos en Paraná

En las estaciones de servicio de la capital entrerriana se observa un aumento en el precio del Gas Natural Comprimido (GNC) ysegún registróen una estación de servicios de calle Larramendi de la capital entrerriana.“El precio aumentó cuatro pesos hace aproximadamente dos semanas”, confirmó el playero. Mientras desde la pizarra se advertía la marca de 83.90 pesos para el costo del metro cúbico del GNC.“Los clientes se mantienen, algunos cargan GNC y otros GNC y nafta, y comentan que tienen un ahorro bastante importante”, comentó el trabajador al dar cuenta que “el 70% son remiseros y taxistas” los que optan por este tipo de combustible. “La carga promedio es de 8m³ y sale unos 1.000 pesos”, señaló.Respecto a la carga de GNC, el playero explicó que a los trabajadores del volante “se les controla la oblea, que esté vigente, se verifica que no haya ningún ocupante en el vehículo, que no haya ninguna luz prendida y ahí procedemos a la carga”.En ese sentido, el empleado reconoció que “es difícil” que los automovilistas respeten las indicaciones “porque quieren ir a buscar algo que se olvidaron en el auto, o se quedan en la parte de atrás y hay que notificarles”.En la oportunidad, un remisero señaló que “sigue siendo mucho más barato cargar GNC”. Y de acuerdo a lo que contó, gasta más de 2.000 pesos. “Si no tenés gas, no podés trabajar”, remarcó.