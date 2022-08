Primeras liquidaciones de soja con el nuevo esquema que incluye dólar ahorro

Productores de Santa Fe fueron los primeros en liquidar el miércoles exportaciones de soja con el nuevo esquema de venta, que permite comprar dólar ahorro con el 30% de los pesos obtenidos y el 70% restante depositarlo en una cuenta que ajusta diariamente igual que la cotización del dólar.



Según informaron desde el Banco Central (BCRA), en total hubo "una decena de operaciones de pequeños chacareros, todas en una misma entidad cooperativa" que sirvieron para verificar el funcionamiento del sistema por parte del banco y, de los chacareros, para "comprobar si es real".



Las operaciones se ejecutaron en distintas sucursales de un banco nacional en la provincia de Santa Fe y en todos los casos los clientes optaron por hacerse del cupo de dólares por el 30% de los pesos obtenidos.



No hubo, sin embargo, pedidos para abrir las cuentas a la vista especiales que remuneran diariamente los depósitos al ritmo de la evolución del tipo de cambio mayorista del dólar, confiaron a Télam fuentes bancarias.



"Lo más probable es que hayan elegido usar esos pesos para pagar gastos de arrendamientos y compras de insumos para la próxima siembra de soja y girasol", señalaron las fuentes.



A finales de julio, el BCRA aprobó un nuevo instrumento para incentivar a que los productores agropecuarios vendan su cosecha de soja que incluye una cobertura de cambio por hasta el 70% de la venta de granos que concreten y, por el 30% restante, la posibilidad de comprar dólares a tipo de cambio oficial más impuesto PAÍS y retenciones a cuenta que percibe la AFIP, a un tipo de cambio "dólar ahorro", que hoy equivale a $232,15.



Puntualmente, en el caso del 70% de los ingresos producidos por la venta los productores podrán realizar un depósito a la vista en las entidades financieras con retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio A3500, conocido como Dólar Link.



Además, por el 30% restante se permitirá la Formación de Activos Externos, al valor del dólar oficial más el impuesto PAÍS y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP.



Para poner un ejemplo del funcionamiento de la medida: en una venta de $1 millón en granos de soja, el productor podrá hacer un depósito por $700.000 que estará retribuido por la evolución diaria del dólar oficial.



Con los $ 300.000 restantes puede comprar unos 1.292 dólares al precio del "dólar ahorro".



La ventaja para el productor es que esos dólares son de libre disponibilidad: pueden dejarlos en el banco, retirarlos o usarlos para comprar insumos o hacer cualquier operación financiera habilitada.



Miguel Pesce, presidente del BCRA, dijo ayer que la demora en la liquidación del sector sojero es uno de los factores que afectan a la acumulación de reservas, retraso que estimó "en el orden de los US$ 2.000 millones, US$ 2.500 millones", por lo que el nuevo mecanismo de liquidación responde a los planteos de los productores.



"Nos plantearon que el productor no tiene dónde invertir los pesos que obtiene de la venta y por eso hemos creado este mecanismos que replica la cobertura que le da el stockeo del grano", aseveró el titular del BCRA, e indicó que los bancos "están poniendo a punto sus sistemas informáticos" para que "esté en funcionamiento en breve", en una entrevista con Destape Radio. (Télam)