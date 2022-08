Los salarios crecieron 4,8% en junio y perdieron contra la inflación

El Índice de salarios se incrementó 4,8% mensual en junio y perdió contra la inflación de ese mes que alcanzó el 5,3%. A su vez subió al 67,7% interanual y acumula un incremento del 34,3% respecto de diciembre previo, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).El crecimiento mensual se debe a subas de 5,1% en el sector privado registrado, 4,6% en el sector público y 4,6% en el sector privado no registrado.En términos interanuales, el Índice de salarios mostró una suba de 67,7%, como consecuencia de incrementos de 68,3% en el sector privado registrado, 72,6% en el sector público y 58% en el sector privado no registrado.De esta manera, los trabajadores públicos lograron incrementar con un margen importante el poder adquisitivo del salario, los empleados privados quedaron levemente por encima con la suba de precios de ese período y los trabajadores en negro fueron los más perjudicados, ya que el valor de sus remuneraciones quedó muy lejos del aumento inflacionario en el último año.Para junio de 2022 el Índice de salarios acumula un crecimiento de 34,3% respecto a diciembre del año previo, debido a aumentos de 36% en el sector privado registrado, 35,2% en el sector público y 27,9% en el sector privado no registrado.Cabe recordar que, según el Indec, la inflación se aceleró levemente en junio hasta el 5,3% respecto de mayo.El Índice de salarios se había incrementado, 6,2% mensual en mayo, y superó a la inflación (5,1%). En dicho período el crecimiento mensual se debió a las subas del 7% en el sector privado registrado, el 6,6% en el sector público y el 3,2% en el sector privado no registrado.“Todos los sectores presentaron caídas en su poder de compra. Nuevamente, el sector privado no registrado resultó el más golpeado, con una caída del 0,7% intermensual real, y continúa profundizando la brecha con los privados registrados que presentaron una pérdida real del 0,2% intermensual. Por su parte, los empleados del sector público también tuvieron una caída real del 0,7% en ese período”, destacaron desde la consultora LCG. Fuente: (Ámbito)