El Banco Central logró comprar US$ 15 millones

La autoridad monetaria tuvo que vender unos US$ 1.200 millones en el mercado de cambios en las últimas 10 jornadas, según fuentes del mercado.



Uno de los principales factores que están influyendo en el mercado cambiario es la demanda de dólares para importación de energía, que este miércoles fue de US$ 50 millones, por debajo del promedio diario de las últimas semanas.



Al respecto, el presidente del BCRA, Miguel Pesce, dijo que las reservas cerrarán el mes "en una situación de empate o de recuperación parcial" y que los niveles actuales "son apropiados para afrontar las obligaciones que el banco tendrá por delante".



La racha de ventas en las últimas ruedas -aseguró- responden a la fuerte demanda de importación de energía que "en julio terminó con US$ 2.400 millones", pero se mostró optimista para las próximas semanas ya que esperan una demanda por unos US$ 600 millones menos en agosto.



"Todavía en agosto estamos en niveles de pago de energía elevados. Esperamos que ya la semana que viene esto ceda y esperamos una reducción en el mes de agosto de US$ 600 millones que permitiría mejorar la situación en la balanza cambiaria", afirmó Pesce en una entrevista ayer con El Destape Radio.



"Estamos esperando que las importaciones de agosto queden por debajo de los US$ 1.800 millones y ya septiembre se ubique por el orden de los US$ 900 millones como ocurrió en el mes de abril", afirmó.